Їжа для голодних – у вогонь: адміністрація Трампа знищує 500 тон дитячого печива

Високоенергетичне печиво, яке могло б нагодувати мільйони дітей у зонах конфліктів, знищать. Допомога не дійшла до адресатів через бюрократію та розпуск USAID.

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Продовольча допомога на суму понад 800 тисяч доларів, призначена для дітей у країнах з гуманітарною кризою, буде знищена з ініціативи адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє The Atlantic, посилаючись на нинішніх і колишніх працівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), які надали редакції деталі під умовою анонімності.

Йдеться про близько 500 тон високоенергетичного печива, яке зберігалося на складі в Дубаї та було призначене для термінової продовольчої допомоги дітям у таких країнах, як Афганістан та Пакистан. Печиво містить усі необхідні поживні речовини для дітей віком до 5 років і зазвичай використовується в кризових ситуаціях – після стихійних лих або під час воєн, коли не встигають налагодити польову кухню.

"Їжа, яку можна було б використати для порятунку, перетвориться на попіл", – написала помічниця редактора The Atlantic Хана Кірос, зазначивши, що її джерела неодноразово повідомляли про намагання співробітників USAID передати продовольство Всесвітній продовольчій програмі (WFP), поки воно ще придатне до споживання.

Після січневого указу Трампа, що фактично заблокував більшість іноземної допомоги, жоден вантаж не може бути переданий без згоди нових призначенців. USAID розформували, а його функції передали Державному департаменту та Департаменту ефективності урядування Ілона Маска. За словами співробітників агентства, жоден із нових керівників – Піт Марокко та Джеремі Левін – не відповіли на десятки внутрішніх запитів про розподіл печива.

Наразі термін придатності печива добігає кінця, його не можна навіть використати як корм для тварин через заборону в Об’єднаних Арабських Еміратах. Знищення продуктів обійдеться американським платникам податків у додаткові 130 тисяч доларів.

"За десятки років роботи я не бачив такого масового знищення їжі. Зазвичай втрачаємо кілька тон через повені чи терористів, але не через те, що просто ніхто не підписав дозвіл на передачу", – розповів один із працівників USAID.

У 2023 році уряд США закупив понад мільйон тон продуктів для гуманітарної допомоги. Проте після скорочення штату досвідчених працівників процес доставлення став майже некерованим. За словами джерел, на складах по всьому світу залишається ще понад 60 тисяч тон їжі, зокрема 36 тисяч фунтів гороху, олії та зерна в Джибуті, призначених для Судану.

Нагадаємо, раніше адміністрація США повністю припинила гуманітарну допомогу Афганістану та Ємену, мотивуючи це тим, що продовольство нібито може потрапити до рук терористів. У випадку з Пакистаном таке пояснення не надавалось. Представники компаній, які виробляють дитяче харчування, заявили, що не отримували жодних нових замовлень, попри обіцянки уряду продовжити фінансування.

Як писав Фокус, ще у травні цього року, тони пайків на 100 млн доларів застрягли через скорочення USAID і перебувають під загрозою закінчення терміну придатності.

Нагадаємо, в березні 2025 року Сполучені штати Америки скасували 83% програм USAID через те, що ті нібито не відповідають інтересам США.