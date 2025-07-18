В Чехии легализировали каннабис: сколько марихуаны разрешено иметь

Президент Чехии Петр Павел подписал поправку к уголовному кодексу, которая легализует каннабис.

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Правила выращивания и хранения каннабиса также будут смягчены, пишет издание Irozhlas.

Согласно поправке, гражданам разрешат выращивать не более трех растений каннабиса и хранить до 100 граммов марихуаны дома и до 25 граммов – иметь при себе на улице.

Выращивание четырех-пяти растений будет считаться правонарушением, большее количество растений – уголовным преступлением, как и хранение свыше 200 граммов каннабиса.

Преступления, связанные с марихуаной, выделят в отдельный раздел уголовного кодекса.

Хранение определенного количества "травки" для другого лица больше не будет считаться уголовным преступлением, говорится в документе.

Легализация каннабиса в Украине

В Украине закон о легализации медицинского каннабиса был подписан 13 февраля 2024 года. Он регулирует оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной сферах. Закон вступил в силу С 16 августа того же года

А вот распространение марихуаны для рекреационного потребления остается преступлением.

Выращивать медицинский каннабис могут только те юридические лица, которые получили соответствующую лицензию и GMP-сертификат.

Кроме того, работать им необходимо под круглосуточным видеонаблюдением и безусловным доступом для Нацполиции. Каждый куст имеет индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Медицинские средства на основе каннабиса доступны в виде оральных капель, твердых капсул и дентальных паст. Приобрести их можно только по электронному рецепту, где указаны форма, дозировка и активные вещества.

Пациенты могут хранить и перевозить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.

Ранее Фокус писал что в Украине действует электронная система "еКонопля", в которой есть интерактивная карта с посевами каннабиса.

Мы также рассказывали, что ученые выявили новый лечебный потенциал каннабидиола (CBD), получаемого из каннабиса. Открытие может помочь миллионам больным эпилепсией и рассеянным склерозом.