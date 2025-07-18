У Чехії легалізували канабіс: скільки марихуани дозволено мати

Президент Чехії Петр Павел підписав поправку до кримінального кодексу, яка легалізує канабіс.

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Правила вирощування та зберігання канабісу також будуть пом'якшені, пише видання Irozhlas.

Згідно з поправкою, громадянам дозволять вирощувати не більше трьох рослин канабісу і зберігати до 100 грамів марихуани вдома і до 25 грамів — мати при собі на вулиці.

Вирощування чотирьох-п'яти рослин вважатиметься правопорушенням, більша кількість рослин — кримінальним злочином, як і зберігання понад 200 грамів канабісу.

Злочини, пов'язані з марихуаною, виділять в окремий розділ кримінального кодексу.

Зберігання певної кількості "травички" для іншої особи більше не вважатиметься кримінальним злочином, ідеться в документі.

Легалізація канабісу в Україні

В Україні закон про легалізацію медичного канабісу було підписано 13 лютого 2024 року. Він регулює обіг канабісу тільки в медичній, промисловій і науковій сферах. Закон набув чинності з 16 серпня того ж року

А ось поширення марихуани для рекреаційного споживання залишається злочином.

Вирощувати медичний канабіс можуть тільки ті юридичні особи, які отримали відповідну ліцензію та GMP-сертифікат.

Крім того, працювати їм необхідно під цілодобовим відеоспостереженням і безумовним доступом для Нацполіції. Кожен кущ має індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта.

Медичні засоби на основі канабісу доступні у вигляді оральних крапель, твердих капсул і дентальних паст. Придбати їх можна тільки за електронним рецептом, де вказані форма, дозування та активні речовини.

Пацієнти можуть зберігати та перевозити такі ліки в кількості, визначеній одним рецептом.

Раніше Фокус писав, що в Україні діє електронна система "еКонопля", в якій є інтерактивна карта з посівами канабісу.

Ми також розповідали, що вчені виявили новий лікувальний потенціал канабідіолу (CBD), одержуваного з канабісу. Відкриття може допомогти мільйонам хворим на епілепсію і розсіяний склероз.