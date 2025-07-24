Скандал в Давосе: основателя ВЭФ обвиняют в домогательствах, растратах и издевательствах

87-летний Клаус Шваб, который фактически создал Всемирный экономический форум, обвиняется в издевательствах над сотрудниками и домогательствах к женщинам-сотрудницам.

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По предварительным результатам внутреннего расследования, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, как сообщается, демонстрировал систематические неправомерные действия во время своего пребывания на посту высшего руководителя многонациональной организации, пишет Daily Mail.

Расследование было начато советом директоров ВЭФ в апреле в ответ на жалобы осведомителей о предполагаемых несанкционированных расходах, запугивании и ненадлежащем обращении с сотрудницами со стороны 87-летнего Шваба.

Клаус Шваб Фото: Getty

Это произошло всего через два дня после того, как немецкий экономист, отрицающий эти обвинения, ушел с поста главы Форума после 55 лет работы.

Следователи также утверждают, что Шваб подделал данные для флагманского отчета компании "Глобальная конкурентоспособность", поскольку был обеспокоен результатами, показывающими, что рейтинг Великобритании после Brexit повысился, а рейтинг Индии упал.

Сообщается, что Шваб не хотел, чтобы британцы считали выход из Евросоюза успешным.

Интервью показали, что Шваб неоднократно использовал страх и запугивание, чтобы манипулировать сотрудниками ВЭФ, и относился к организации как к "феодальной вотчине", при этом делая "непристойные" замечания в адрес руководителей-женщин.

Вечеринки в Давосе стали легендарными, как и сам ВЭФ Фото: ТАСС

Также утверждается, что Шваб и его 79-летняя жена Хильде задекларировали более 1 миллиона долларов США в качестве расходов на поездки, которые следователи посчитали сомнительными.

Основанный Швабом в 1971 году как Европейский форум менеджмента, ВЭФ начинался как небольшое собрание, целью которого было улучшение европейского бизнеса путем привлечения поддержки успешных американских корпораций.

За прошедшие десятилетия конференция превратилась в престижный ежегодный саммит в Давосе (Швейцария), где генеральные директора и ведущие предприниматели собираются, чтобы обсудить самые серьезные мировые проблемы — от изменения климата и технологических потрясений до геополитической нестабильности и неравенства.

Его также жестко критиковали как символ глобализации и эксклюзивный клуб для богатых и влиятельных, имеющий непомерную власть над политиками. Также широко распространялись рассказы о разврате в Давосе.

Форум в Давосе Фото: ТАСС

Эскорт-агентства сообщили, что спрос на про***ток и с***кс-вечеринки в районе конференции за последние годы значительно возрос, причем участники мероприятия выдвигают условие, что все, кото оказывает подобные услуги, должны подписать соглашения о неразглашении.

Расследование было начато ВЭФ после того, как WSJ опубликовала утверждения о том, что семья Шваб долгое время смешивала свои личные дела с ресурсами Форума.

Сообщилось, что его совет директоров, в который входят бывший вице-президент США Эл Гор, королева Иордании Рания и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, одобрил решение комитета по рискам и аудиту о начале расследования.

Напомним, ранее Фокус писал про то, как проходит гламурная сторона жизни в Давосе.

Также на форуме в Давосе выступал Владимир Зеленский. Фокус писал о чем, говорил президент Украины.