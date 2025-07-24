Скандал у Давосі: засновника ВЕФ звинувачують у домаганнях, розтратах і знущаннях

87-річний Клаус Шваб, який фактично створив Всесвітній економічний форум, звинувачується у знущаннях над співробітниками і домаганнях до жінок-співробітниць.

Related video

За попередніми результатами внутрішнього розслідування, засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб, як повідомляється, демонстрував систематичні неправомірні дії під час свого перебування на посаді вищого керівника багатонаціональної організації, пише Daily Mail.

Розслідування було розпочато радою директорів ВЕФ у квітні у відповідь на скарги інформаторів про ймовірні несанкціоновані витрати, залякування і неналежне поводження зі співробітницями з боку 87-річного Шваба.

Клаус Шваб Фото: Getty

Це сталося всього через два дні після того, як німецький економіст, який заперечує ці звинувачення, пішов з посади голови Форуму після 55 років роботи.

Слідчі також стверджують, що Шваб підробив дані для флагманського звіту компанії "Глобальна конкурентоспроможність", оскільки був стурбований результатами, які свідчать, що рейтинг Великої Британії після Brexit підвищився, а рейтинг Індії впав.

Повідомляється, що Шваб не хотів, щоб британці вважали вихід з Євросоюзу успішним.

Інтерв'ю показали, що Шваб неодноразово використовував страх і залякування, щоб маніпулювати співробітниками ВЕФ, і ставився до організації як до "феодальної вотчини", водночас роблячи "непристойні" зауваження на адресу керівників-жінок.

Вечірки в Давосі стали легендарними, як і сам ВЕФ Фото: ТАСС

Також стверджується, що Шваб і його 79-річна дружина Гільде задекларували понад 1 мільйон доларів США як витрати на поїздки, які слідчі вважають сумнівними.

Заснований Швабом 1971 року як Європейський форум менеджменту, ВЕФ починався як невеликі збори, метою яких було поліпшення європейського бізнесу шляхом залучення підтримки успішних американських корпорацій.

За минулі десятиліття конференція перетворилася на престижний щорічний саміт у Давосі (Швейцарія), де генеральні директори та провідні підприємці збираються, щоб обговорити найсерйозніші світові проблеми — від зміни клімату та технологічних потрясінь до геополітичної нестабільності та нерівності.

Його також жорстко критикували як символ глобалізації та ексклюзивний клуб для багатих і впливових, що має непомірну владу над політиками. Також широко поширювалися розповіді про розпусту в Давосі.

Форум у Давосі Фото: ТАСС

Ескорт-агентства повідомили, що попит на про***ток і с***кс-вечірки в районі конференції останніми роками значно зріс, до того ж учасники заходу висувають умову, що всі, хто надає такі послуги, мають підписати угоди про нерозголошення.

Розслідування було розпочато ВЕФ після того, як WSJ опублікувала твердження про те, що сім'я Шваб довгий час змішувала свої особисті справи з ресурсами Форуму.

Повідомили, що його рада директорів, до якої входять колишній віцепрезидент США Ел Гор, королева Йорданії Ранія і президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, схвалила рішення комітету з ризиків та аудиту про початок розслідування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як проходить гламурна сторона життя в Давосі.

Також на форумі в Давосі виступав Володимир Зеленський. Фокус писав про що, говорив президент України.