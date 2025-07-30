Цунами атакуют мир: эвакуация на Фукусиме, тревога на Гавайях и Калифорнии
После мощного землетрясения магнитудой 8,8 у берегов России волны цунами охватили десятки стран. Наибольшее беспокойство — вокруг японской АЭС Фукусима-1, которую эвакуировали.
Как сообщает Daily Star, мощное землетрясение возле Камчатки спровоцировало глобальную тревогу: от Азии до Северной Америки активировано предупреждение о цунами, в частности для ядерной станции Фукусима-1.
Стихия поразила в 8:25 утра по японскому времени (по украинскому времени это было 2:25 ночи того же дня). Геологическая служба США зафиксировала повышение магнитуды с 8,0 до 8,8. Больше всего пострадал город Петропавловск-Камчатский, где четырехметровые волны нанесли существенный ущерб. В России объявлено чрезвычайное положение, на Камчатке и Сахалине жители были эвакуированы на возвышенности.
В Японии волны уже достигли побережья префектур Иватэ, Мияги и Фукусима. Максимальная зафиксированная высота — 1,3 метра, но ожидается повышение до 3 метров. АЭС Фукусима-1 срочно эвакуировали: по словам представителя TEPCO, "все работники выведены", а объект работает без сбоев.
Агентство пожарной безопасности Японии сообщило об эвакуации более двух миллионов человек в более 220 муниципалитетах. Есть первые пострадавшие — на острове Хоккайдо травмировалась 60-летняя женщина во время эвакуации.
Ситуация остается напряженной: представитель метеорологического агентства Японии Шидзи Киёмото предупредил, что это уже вторая или третья волна, и угроза сохраняется как минимум до конца суток.
Международная реакция
- Гавайи. Первые волны уже достигли Оаху. Губернатор Джош Грин предупредил: удары цунами могут сдвигать автомобили, деревья и заборы. Активированы вертолеты Black Hawk и спасательная техника.
- Калифорния. В городе Кресент-Сити ночью включили сирены. Власти просят не приближаться к побережью. В заливе Сан-Франциско также объявлена тревога.
- Канада. Удар ожидается на Ванкуверском острове. Агентство Британской Колумбии прогнозирует несколько волн и рекомендует эвакуацию с пляжей и пристаней.
- Мексика. ВМС предупредили о волнах до 1 метра на тихоокеанском побережье. В некоторых регионах введен чрезвычайный режим.
- Новая Зеландия. Предупреждение пересмотрено: ожидаются сильные течения и необычные волны. Население просят покинуть пляжи.
- Китай. Предупреждение для провинций Шанхай и Чжэцзян отменено, но в регионе ожидается тайфун CoMay.
- Островные государства. Власти Фиджи, Самоа, Тонга, Микронезии и Соломоновых Островов просят жителей держаться подальше от побережья, но эвакуацию не объявляли.
Землетрясение назвали самым мощным в регионе с 1952 года — оно стало шестым по силе в истории. Последний раз Япония пережила подобную катастрофу в 2011 году: тогда цунами уничтожило инфраструктуру Фукусимы и вызвало аварию на АЭС. Сейчас мир затаил дыхание, ожидая, какими будут последствия нового удара стихии.
Как сообщал Фокус, цунами угрожает военной базе США, Японии и всему миру.
Из-за землетрясения на Камчатке под угрозой оказалась база РФ с подводными лодками и ядерным оружием.