Цунами атакуют мир: эвакуация на Фукусиме, тревога на Гавайях и Калифорнии

После мощного землетрясения магнитудой 8,8 у берегов России волны цунами охватили десятки стран. Наибольшее беспокойство — вокруг японской АЭС Фукусима-1, которую эвакуировали.

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Как сообщает Daily Star, мощное землетрясение возле Камчатки спровоцировало глобальную тревогу: от Азии до Северной Америки активировано предупреждение о цунами, в частности для ядерной станции Фукусима-1.

Стихия поразила в 8:25 утра по японскому времени (по украинскому времени это было 2:25 ночи того же дня). Геологическая служба США зафиксировала повышение магнитуды с 8,0 до 8,8. Больше всего пострадал город Петропавловск-Камчатский, где четырехметровые волны нанесли существенный ущерб. В России объявлено чрезвычайное положение, на Камчатке и Сахалине жители были эвакуированы на возвышенности.

В Японии волны уже достигли побережья префектур Иватэ, Мияги и Фукусима. Максимальная зафиксированная высота — 1,3 метра, но ожидается повышение до 3 метров. АЭС Фукусима-1 срочно эвакуировали: по словам представителя TEPCO, "все работники выведены", а объект работает без сбоев.

Агентство пожарной безопасности Японии сообщило об эвакуации более двух миллионов человек в более 220 муниципалитетах. Есть первые пострадавшие — на острове Хоккайдо травмировалась 60-летняя женщина во время эвакуации.

Ситуация остается напряженной: представитель метеорологического агентства Японии Шидзи Киёмото предупредил, что это уже вторая или третья волна, и угроза сохраняется как минимум до конца суток.

Международная реакция

Гавайи . Первые волны уже достигли Оаху. Губернатор Джош Грин предупредил: удары цунами могут сдвигать автомобили, деревья и заборы. Активированы вертолеты Black Hawk и спасательная техника.

. Первые волны уже достигли Оаху. Губернатор Джош Грин предупредил: удары цунами могут сдвигать автомобили, деревья и заборы. Активированы вертолеты Black Hawk и спасательная техника. Калифорния . В городе Кресент-Сити ночью включили сирены. Власти просят не приближаться к побережью. В заливе Сан-Франциско также объявлена тревога.

. В городе Кресент-Сити ночью включили сирены. Власти просят не приближаться к побережью. В заливе Сан-Франциско также объявлена тревога. Канада . Удар ожидается на Ванкуверском острове. Агентство Британской Колумбии прогнозирует несколько волн и рекомендует эвакуацию с пляжей и пристаней.

. Удар ожидается на Ванкуверском острове. Агентство Британской Колумбии прогнозирует несколько волн и рекомендует эвакуацию с пляжей и пристаней. Мексика . ВМС предупредили о волнах до 1 метра на тихоокеанском побережье. В некоторых регионах введен чрезвычайный режим.

. ВМС предупредили о волнах до 1 метра на тихоокеанском побережье. В некоторых регионах введен чрезвычайный режим. Новая Зеландия . Предупреждение пересмотрено: ожидаются сильные течения и необычные волны. Население просят покинуть пляжи.

. Предупреждение пересмотрено: ожидаются сильные течения и необычные волны. Население просят покинуть пляжи. Китай . Предупреждение для провинций Шанхай и Чжэцзян отменено, но в регионе ожидается тайфун CoMay.

. Предупреждение для провинций Шанхай и Чжэцзян отменено, но в регионе ожидается тайфун CoMay. Островные государства. Власти Фиджи, Самоа, Тонга, Микронезии и Соломоновых Островов просят жителей держаться подальше от побережья, но эвакуацию не объявляли.

Землетрясение назвали самым мощным в регионе с 1952 года — оно стало шестым по силе в истории. Последний раз Япония пережила подобную катастрофу в 2011 году: тогда цунами уничтожило инфраструктуру Фукусимы и вызвало аварию на АЭС. Сейчас мир затаил дыхание, ожидая, какими будут последствия нового удара стихии.

Как сообщал Фокус, цунами угрожает военной базе США, Японии и всему миру.

Из-за землетрясения на Камчатке под угрозой оказалась база РФ с подводными лодками и ядерным оружием.