Цунамі атакують світ: евакуація на Фукусімі, тривога на Гаваях і Каліфорнії

Після потужного землетрусу магнітудою 8,8 біля берегів Росії хвилі цунамі охопили десятки країн. Найбільше занепокоєння – навколо японської АЕС Фукусіма-1, яку евакуювали.

Related video

Як повідомляє Daily Star, потужний землетрус біля Камчатки спровокував глобальну тривогу: від Азії до Північної Америки активовано попередження про цунамі, зокрема для ядерної станції Фукусіма-1.

Стихія вразила о 8:25 ранку за японським часом (за українським часом це було 2:25 ночі того ж дня). Геологічна служба США зафіксувала підвищення магнітуди з 8,0 до 8,8. Найбільше постраждало місто Петропавловськ-Камчатський, де чотириметрові хвилі завдали суттєвої шкоди. У Росії оголошено надзвичайний стан, на Камчатці та Сахаліні мешканці були евакуйовані на височини.

В Японії хвилі вже досягли узбережжя префектур Івате, Міягі та Фукусіма. Максимальна зафіксована висота – 1,3 метра, але очікується підвищення до 3 метрів. АЕС Фукусіма-1 терміново евакуювали: за словами представника TEPCO, "усіх працівників виведено", а об’єкт працює без збоїв.

Агентство пожежної безпеки Японії повідомило про евакуацію понад двох мільйонів осіб у понад 220 муніципалітетах. Є перші постраждалі – на острові Хоккайдо травмувалася 60-річна жінка під час евакуації.

Ситуація залишається напруженою: представник метеорологічного агентства Японії Шідзі Кійомото попередив, що це вже друга чи третя хвиля, і загроза зберігається щонайменше до кінця доби.

Міжнародна реакція

Гаваї . Перші хвилі вже досягли Оаху. Губернатор Джош Грін попередив: удари цунамі можуть зрушувати автомобілі, дерева і паркани. Активовано гелікоптери Black Hawk і рятувальну техніку.

. Перші хвилі вже досягли Оаху. Губернатор Джош Грін попередив: удари цунамі можуть зрушувати автомобілі, дерева і паркани. Активовано гелікоптери Black Hawk і рятувальну техніку. Каліфорнія . У місті Кресент-Сіті вночі увімкнули сирени. Влада просить не наближатися до узбережжя. У затоці Сан-Франциско також оголошено тривогу.

. У місті Кресент-Сіті вночі увімкнули сирени. Влада просить не наближатися до узбережжя. У затоці Сан-Франциско також оголошено тривогу. Канада . Удар очікується на Ванкуверському острові. Агентство Британської Колумбії прогнозує кілька хвиль і рекомендує евакуацію з пляжів і пристаней.

. Удар очікується на Ванкуверському острові. Агентство Британської Колумбії прогнозує кілька хвиль і рекомендує евакуацію з пляжів і пристаней. Мексика . ВМС попередили про хвилі до 1 метра на тихоокеанському узбережжі. У деяких регіонах запроваджено надзвичайний режим.

. ВМС попередили про хвилі до 1 метра на тихоокеанському узбережжі. У деяких регіонах запроваджено надзвичайний режим. Нова Зеландія . Попередження переглянуто: очікуються сильні течії і незвичайні хвилі. Населення просять залишити пляжі.

. Попередження переглянуто: очікуються сильні течії і незвичайні хвилі. Населення просять залишити пляжі. Китай . Попередження для провінцій Шанхай та Чжецзян скасовано, але у регіоні очікується тайфун CoMay.

. Попередження для провінцій Шанхай та Чжецзян скасовано, але у регіоні очікується тайфун CoMay. Острівні держави. Влада Фіджі, Самоа, Тонга, Мікронезії та Соломонових Островів просить мешканців триматися подалі від узбережжя, але евакуацію не оголошували.

Землетрус назвали найпотужнішим у регіоні з 1952 року – він став шостим за силою в історії. Востаннє Японія пережила подібну катастрофу у 2011 році: тоді цунамі знищило інфраструктуру Фукусіми та спричинило аварію на АЕС. Зараз світ затамував подих, очікуючи, якими будуть наслідки нового удару стихії.

Як повідомляв Фокус, цунамі загрожує військовій базі США, Японії та всьому світу.

Через землетрус на Камчатці під загрозою опинилась база РФ з підводними човнами і ядерною зброєю.