Не хотят рисковать: Эфиопия отказалась передавать России свои самолеты

Ethiopian Airlines опровергает все сообщения о переговорах с Россией. В компании также отметили, что сдавать свои самолеты с пилотами и техперсоналом в аренду не будут.

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Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев решительно опроверг сообщения о том, что авиакомпания ведет переговоры о сдаче самолетов в аренду России, назвав эти обвинения "совершенно ложными", сообщает Addis Insight.

Заявление появилось в ответ на недавнюю статью, опубликованную профильными СМИ, в которой говорилось, что власти Эфиопии ведут переговоры со своими российскими коллегами относительно потенциального соглашения о лизинге самолетов, в частности, сделки по аренде с обслуживанием, которая будет включать в себя самолет, экипаж, техническое обслуживание и страхование.

Самолеты эфиопских авиалиний Фото: avianews.com

Эта тема была поднята в ходе двусторонней встречи официальных лиц Эфиопии и России, состоявшейся в прошлом месяце, где обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в области авиации. Однако формального соглашения достигнуто не было, а Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA) пояснило, что, хотя обсуждения и состоялись, оно не уполномочено давать Эфиопским авиалиниям распоряжения об аренде воздушных судов и не делало этого.

А генеральный директор, общаясь с прессой, обозначил две основные причины, по которым Ethiopian Airlines не намерена заключать такую сделку:

Спрос на воздушные суда. В настоящее время авиакомпания расширяет свою деятельность и активно ищет дополнительные воздушные суда для удовлетворения растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки. "Нам самим нужно больше самолетов", — отметил Месфин, подчеркнув, что сдача самолетов в аренду противоречит текущей стратегии авиакомпании.

В настоящее время авиакомпания расширяет свою деятельность и активно ищет дополнительные воздушные суда для удовлетворения растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки. "Нам самим нужно больше самолетов", — отметил Месфин, подчеркнув, что сдача самолетов в аренду противоречит текущей стратегии авиакомпании. Санкции и риски, связанные с несоблюдением требований. Месфин напомнил, что Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. "Мы работаем в соответствии с международными нормами и законодательством США и не готовы рисковать, нарушая эти законы", — заявил Месфин.

Ethiopian Airlines считается одним из самых успешных и профессионально управляемых авиаперевозчиков Африки. Обладая парком из более чем 140 воздушных судов и растущими глобальными партнерствами, авиакомпания играет стратегическую роль в обеспечении связи африканского континента с остальным миром.

Эфиопские самолеты не будут летать в РФ Фото: Соцсети

Многие профильные и эфиопские СМИ сообщили, что российское правительство выразило заинтересованность в аренде иностранных самолетов для смягчения последствий западных санкций, которые серьезно ограничили доступ к новым самолетам и запасным частям.

Но Ethiopian Airlines, по всей видимости, избегает геополитических сложностей, предпочитая вместо этого сосредоточиться на своей стратегии роста и соблюдении нормативных требований своих западных партнеров.

Напомним, Фокус писал о том, что Россия была очень заинтересована в аренде самолетов у Эфиопии. Российскую делегацию возглавил торговый представитель РФ в стране Ярослав Тарасюк, который провел встречу с генеральным директором Управления гражданской авиации Эфиопии Йоханнесом Аберой.

Напомним, в июле в России разбился самолет Ан-24, который эксплуатировался 50 лет. После чего российские авиаэксперты честно признались, что авиапарк в России устарел и летать не на чем.