Не хочуть ризикувати: Ефіопія відмовилася передавати Росії свої літаки

Ethiopian Airlines спростовує всі повідомлення про переговори з Росією. У компанії також зазначили, що здавати свої літаки з пілотами і техперсоналом в оренду не будуть.

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Генеральний директор Ethiopian Airlines Group Месфін Тасев рішуче спростував повідомлення про те, що авіакомпанія веде переговори про здачу літаків в оренду Росії, назвавши ці звинувачення "абсолютно неправдивими", повідомляє Addis Insight.

Заява з'явилася у відповідь на нещодавню статтю, опубліковану профільними ЗМІ, в якій йшлося про те, що влада Ефіопії веде перемовини зі своїми російськими колегами щодо потенційної угоди про лізинг літаків, зокрема, угоди з оренди з обслуговуванням, що охоплюватиме літак, екіпаж, технічне обслуговування та страхування.

Літаки ефіопських авіаліній Фото: avianews.com

Цю тему було порушено під час двосторонньої зустрічі офіційних осіб Ефіопії та Росії, що відбулася минулого місяця, де обидві сторони висловили зацікавленість у розширенні співпраці в галузі авіації. Однак формальної угоди досягнуто не було, а Управління цивільної авіації Ефіопії (ECAA) пояснило, що, хоча обговорення і відбулися, воно не уповноважене давати Ефіопським авіалініям розпорядження про оренду повітряних суден і не робило цього.

А генеральний директор, спілкуючись із пресою, окреслив дві основні причини, через які Ethiopian Airlines не має наміру укладати таку угоду:

Попит на повітряні судна. Наразі авіакомпанія розширює свою діяльність і активно шукає додаткові повітряні судна для задоволення зростаючого попиту на пасажирські та вантажні перевезення. "Нам самим потрібно більше літаків", — зазначив Месфін, підкресливши, що здача літаків в оренду суперечить поточній стратегії авіакомпанії.

Наразі авіакомпанія розширює свою діяльність і активно шукає додаткові повітряні судна для задоволення зростаючого попиту на пасажирські та вантажні перевезення. "Нам самим потрібно більше літаків", — зазначив Месфін, підкресливши, що здача літаків в оренду суперечить поточній стратегії авіакомпанії. Санкції та ризики, пов'язані з недотриманням вимог. Месфін нагадав, що Росія перебуває під санкціями США, а Ethiopian Airlines має міцні операційні та комерційні зв'язки зі Сполученими Штатами. "Ми працюємо відповідно до міжнародних норм і законодавства США і не готові ризикувати, порушуючи ці закони", — заявив Месфін.

Ethiopian Airlines вважається одним із найуспішніших і професійно керованих авіаперевізників Африки. Володіючи парком з більш ніж 140 повітряних суден і зростаючими глобальними партнерствами, авіакомпанія відіграє стратегічну роль у забезпеченні зв'язку африканського континенту з рештою світу.

Ефіопські літаки не літатимуть до РФ Фото: Соцсети

Багато профільних та ефіопських ЗМІ повідомили, що російський уряд висловив зацікавленість в оренді іноземних літаків для пом'якшення наслідків західних санкцій, які серйозно обмежили доступ до нових літаків і запасних частин.

Але Ethiopian Airlines, вочевидь, уникає геополітичних складнощів, вважаючи за краще натомість зосередитися на своїй стратегії зростання і дотриманні нормативних вимог своїх західних партнерів.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Росія була дуже зацікавлена в оренді літаків у Ефіопії. Російську делегацію очолив торговий представник РФ у країні Ярослав Тарасюк, який провів зустріч із генеральним директором Управління цивільної авіації Ефіопії Йоханнесом Аберою.

Нагадаємо, у липні в Росії розбився літак Ан-24, який експлуатувався 50 років. Після чого російські авіаексперти чесно зізналися, що авіапарк у Росії застарів і літати нема на чому.