Трамп пообещал разместить ядерные ракеты на лужайке Белого дома (видео)

Президент США прогулялся по крыше президентской резиденции, пока журналисты выкрикивали вопросы с лужайки. И он застал репортеров врасплох, когда заявил, что разместит ядерные ракеты у Западного крыла.

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Импровизированная прогулка президента США по крыше удивила журналистов, но они воспользовались случаем, чтобы задать ему несколько вопросов. Теперь они гадают, пошутил ли Дональд Трамп о ядерных ракетах в Вашингтоне, пишет The Daily Beast.

Дональд Трамп общался с журналистами с крыши Белого дома

Он заасфальтировал Розарий Белого дома, установил гигантские американские флаги на северной и южной лужайках и объявил о планах строительства нового бального зала в стиле своего имения Мар-а-Лаго.

Но президент Дональд Трамп 5 августа вызвал переполох, "пошутив" о своем следующем крупном строительном проекте: ядерных ракетах.

Трамп сделал это замечание во время импровизированной прогулки по крыше зала для брифингов Белого дома, где пресс-секретарь Каролин Ливитт регулярно общается с журналистами.

После того, как Трамп осмотрел крышу, некоторые корреспонденты спросили: "Господин президент, что вы пытаетесь построить?"

"Ракеты, — ответил он, указывая на северную лужайку Белого дома. - Ядерные ракеты".

"Он сказал ракеты?" — спрашивали друг друга озадаченные журналисты.

Веселый ответ Трампа прозвучал на фоне того, что и без того серьезные ядерные планы и амбиции Америки в последние дни усилились.

Дональд Трамп заявил, что поставит ядерные ракеты у Белого дома Фото: Getty Images

1 августа Трамп приказал разместить атомные подводные лодки вблизи России в ответ на эскалацию угроз со стороны Москвы.

Это распоряжение было дано после того, как Трамп и третий президент России Дмитрий Медведев обменялись взаимными оскорблениями в интернете, в результате чего Медведев сравнил Трампа с "Сонным Джо" Байденом и предупредил, что у России есть потенциал для нанесения ядерного удара.

На этой неделе администрация также подтвердила, что планирует построить ядерный реактор на Луне в рамках глобальной космической гонки.

"Мы участвуем в гонке за Луну, в гонке с Китаем за Луну, и для создания базы на Луне нам нужна энергия", — заявил министр транспорта и исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи на пресс-конференции во вторник.

Импровизированная прогулка Трампа по крыше Белого дома также вызвала предположения о том, что президент, возможно, планирует дальнейшие ремонтные работы, особенно учитывая, что он находился в западной части Белого дома, прямо над конференц-залом.

Построенный в 1970 году, этот зал в этом году перестал вмещать журналистов, которые пытаются попасть на брифинги Кэролайн Ливитт.

Напомним, в сентябре начнется строительство бального зала Трампа стоимостью 200 миллионов долларов — проекта площадью 90 000 квадратных футов, о котором президент впервые заговорил еще в 2010 году, когда Трамп позвонил Дэвиду Акслероду, тогдашнему советнику президента Барака Обамы, и предложил его построить.