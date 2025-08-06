Трамп пообіцяв розмістити ядерні ракети на галявині Білого дому (відео)

Президент США прогулявся дахом президентської резиденції, поки журналісти вигукували запитання з галявини. І він застав репортерів зненацька, коли заявив, що розмістить ядерні ракети біля Західного крила.

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Імпровізована прогулянка президента США дахом здивувала журналістів, але вони скористалися нагодою, щоб поставити йому кілька запитань. Тепер вони гадають, чи пожартував Дональд Трамп про ядерні ракети у Вашингтоні, пише The Daily Beast.

Дональд Трамп спілкувався з журналістами з даху Білого дому

Він заасфальтував Розарій Білого дому, встановив гігантські американські прапори на північній і південній галявинах і оголосив про плани будівництва нового бального залу в стилі свого маєтку Мар-а-Лаго.

Але президент Дональд Трамп 5 серпня викликав переполох, "пожартувавши" про свій наступний великий будівельний проект: ядерні ракети.

Трамп зробив це зауваження під час імпровізованої прогулянки дахом залу для брифінгів Білого дому, де прессекретарка Каролін Лівітт регулярно спілкується з журналістами.

Після того, як Трамп оглянув дах, деякі кореспонденти запитали: "Пане президенте, що ви намагаєтеся побудувати?"

"Ракети, — відповів він, вказуючи на північну галявину Білого дому. — Ядерні ракети".

"Він сказав ракети?" — запитували один одного спантеличені журналісти.

Весела відповідь Трампа пролунала на тлі того, що і без того серйозні ядерні плани та амбіції Америки останніми днями посилилися.

Дональд Трамп заявив, що поставить ядерні ракети біля Білого дому Фото: Getty Images

1 серпня Трамп наказав розмістити атомні підводні човни поблизу Росії у відповідь на ескалацію погроз з боку Москви.

Це розпорядження було дано після того, як Трамп і третій президент Росії Дмитро Медведєв обмінялися взаємними образами в інтернеті, унаслідок чого Медведєв порівняв Трампа із "Сонним Джо" Байденом і попередив, що в Росії є потенціал для нанесення ядерного удару.

Цього тижня адміністрація також підтвердила, що планує побудувати ядерний реактор на Місяці в рамках глобальної космічної гонки.

"Ми беремо участь у перегонах за Місяць, у перегонах із Китаєм за Місяць, і для створення бази на Місяці нам потрібна енергія", — заявив міністр транспорту та виконувач обов'язків адміністратора НАСА Шон Даффі на пресконференції у вівторок.

Імпровізована прогулянка Трампа дахом Білого дому також викликала припущення про те, що президент, можливо, планує подальші ремонтні роботи, особливо з огляду на те, що він перебував у західній частині Білого дому, прямо над конференц-залом.

Побудований 1970 року, цей зал цього року перестав вміщати журналістів, які намагаються потрапити на брифінги Керолайн Лівітт.

Нагадаємо, у вересні розпочнеться будівництво бального залу Трампа вартістю 200 мільйонів доларів — проєкту площею 90 000 квадратних футів, про який президент уперше заговорив ще у 2010 році, коли Трамп подзвонив Девіду Акселероду, тодішньому раднику президента Барака Обами, і запропонував його побудувати.