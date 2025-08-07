Команда Джей Ди Вэнса искусственно подняла уровень воды в реке, чтобы совершить семейную прогулку на лодке, — СМИ

Команда действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса на день рождения попросила инженерный корпус армии поднять уровень воды в реке Огайо. Все ради того, чтобы обеспечить себе прогулку на лодке.

Джей Ди Вэнса заметили на юго-западе Огайо в начале августа, 2 числа. Именно в этот день вице-президент США отмечал свой 41-й день рождения. Подробности рассказало издание The Guardian.

Публикации в социальных сетях свидетельствовали о том, что Джей Ди Вэнса видели на каноэ, когда он катался по реке, являющейся притоком к озеру Цезарь-Крик.

Инженерный корпус армии США (USACE) заявил, что получил запрос от Секретной службы США. Он был якобы сделан с целью "поддержания безопасной навигации" охраны американского вице-президента во время его прогулки по реке.

Однако информация, которую получило издание The Guardian от источника, осведомленного в этой ситуации, свидетельствует о том, что необычный запрос в USACE был подан не только для поддержания безопасности вице-президента. Источник уверяет, что это было также сделано с целью создания "идеальных условий для каякинга". Однако журналисты не смогли подтвердить эту информацию.

"Эта новость вызывает вопросы о том, использовал ли офис Вэнса ресурсы государственной инфраструктуры для личного отдыха в то время, когда администрация Трампа сократила миллиарды долларов иностранной помощи, научных исследований и государственных рабочих мест в рамках своей кампании по повышению "эффективности", — говорится в материале.

Общедоступные данные Геологической службы США (USGS) подтверждают внезапное повышение уровня воды в местной реке. По данным ведомства, поднятие уровня воды в реке и его падение в озере соответственно было зафиксировано именно в начале августа — тогда, когда Джей Ди Вэнса заметили на речной прогулке.

Издание отмечает, что случаи модификации оттоков рек для общественного пользования для USACE не являются беспрецедентными. Такое происходит, например, для общественных мероприятий на воде или проведения обучения для спасателей.

Представитель USACE Джин Павлик заявил, что такие махинации не повлияют на уровень воды в реке или озере.

Скандал с поднятием уровня воды в реке для прогулки Джей Ди Вэнса: реакция общества

Однако, несмотря на его заявление, действия команды Джей Ди Вэнса вызвали возмущение и негативную реакцию. Так, адвокат по вопросам этики Ричард Пейнтер, который работал в администрации Джорджа Буша-младшего, назвал такие действия "возмутительными" и "лицемерными", особенно учитывая то, что сокращения администрации привели к резкому сокращению Службы национальных парков.

Норм Айзен, бывший специальный советник Белого дома по вопросам этики и правительственной реформы, рассказал, что во времена президентства Обамы получал различные запросы, однако подобного не видел. Он подчеркнул, что никогда бы не позволил таких действий, поскольку это создает мнение об "особом отношении" к президенту США.

Стоит отметить, что самого Джей Ди Вэнса действующий президент США Дональд Трамп считает наиболее вероятным своим преемником в Белом доме. Об этом 6 августа сообщило издание Bild.

