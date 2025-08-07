Команда Джей Ді Венса штучно підняла рівень води в річці, аби здійснити сімейну прогулянку на човні, — ЗМІ

Команда чинного віцепрезидента США Джей Ді Венса на день народження попросила інженерний корпус армії підняти рівень води у річці Огайо. Все заради того, аби забезпечити собі прогулянку на човні.

Джей Ді Венса помітили на південному заході Огайо на початку серпня, 2 числа. Саме у цей день віцепрезидент США відзначав свій 41-й день народження. Подробиці розповіло видання The Guardian.

Публікації у соціальних мережах свідчили про те, що Джей Ді Венса бачили на каное, коли він катався по річці, що є притокою до озера Цезар-Крік.

Інженерний корпус армії США (USACE) заявив, що отримав запит від Секретної служби США. Він був начебто зроблений з метою "підтримки безпечної навігації" охорони американського віцепрезидента під час його прогулянки річкою.

Однак інформація, яку отримало видання The Guardian від джерела, обізнаного у цій ситуації, свідчить про те, що незвичайний запит до USACE був поданий не лише для підтримки безпеки віцепрезидента. Джерело запевняє, що це було також зроблено з метою створення "ідеальних умов для каякінгу". Проте журналісти не змогли підтвердити цю інформацію.

"Ця новина викликає питання про те, чи використовував офіс Венса ресурси державної інфраструктури для особистого відпочинку в той час, коли адміністрація Трампа скоротила мільярди доларів іноземної допомоги, наукових досліджень та державних робочих місць у рамках своєї кампанії з підвищення "ефективності", — йдеться у матеріалі.

Загальнодоступні дані Геологічної служби США (USGS) підтверджують раптове підвищення рівня води у місцевій річці. За даними відомства, підняття рівня води у річці і його падіння в озері відповідно було зафіксоване саме на початку серпня — тоді, коли Джей Ді Венса помітили на річковій прогулянці.

Видання зазначає, що випадки модифікації відтоків річок для громадського користування для USACE не є безпрецедентними. Таке відбувається, наприклад, для громадських заходів на воді чи проведення навчання для рятувальників.

Речник USACE Джин Павлік заявив, що такі махінації не вплинуть на рівень води у річці чи озері.

Скандал із підняттям рівня води у річці задля прогулянки Джей Ді Венса: реакція суспільства

Однак, попри його заяву, дії команди Джей Ді Венса викликали обурення та негативну реакцію. Так, адвокат з питань етики Річард Пейнтер, який працював в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, назвав такі дії "обурливими" та "лицемірними", особливо з огляду на те, що скорочення адміністрації призвели до різкого скорочення Служби національних парків.

Норм Айзен, колишній спеціальний радник Білого дому з питань етики та урядової реформи, розповів, що за часів президентства Обами отримував різні запити, однак подібного не бачив. Він наголосив, що ніколи б не дозволив таких дій, оскільки це створює думку про "особливе ставлення" до президента США.

Варто зазначити, що самого Джей Ді Венса чинний президент США Дональд Трамп вважає найбільш ймовірним своїм наступником у Білому домі. Про це 6 серпня повідомило видання Bild.

