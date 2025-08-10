В Турции произошло сильное землетрясение: разрушены десяток зданий, есть пострадавшие

В северо-западной Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого был в районе Синдирги провинции Баликесир. Толчки привели к разрушению зданий, травмированию людей и проведению спасательных операций.

В воскресенье, 10 августа, в северо-западной провинции Баликесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили местные чиновники. В результате толчков разрушено около десяти зданий, по крайней мере один человек оказался под завалами, пишет AP.

Эпицентр подземных толчков располагался в районе Синдирги. Сейсмическую активность почувствовали даже в Стамбуле, что в 200 километрах к северу, в городе с населением более 16 миллионов человек.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая рассказал телеканалу NTV, что из-под завалов в Синдирги спасли пять человек, среди которых была пожилая женщина. Спасатели продолжают поиски еще одного человека, который остается под руинами.

По словам мэра Синдирги Серкана Сака, несколько жилых домов обвалились и в соседнем селе Гьольджюк, там также упал минарет мечети.

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу сообщил в соцсети X, что четверо пострадавших находятся в больнице, и ни один из них не имеет угрозы для жизни.

"Надеемся пройти через это без жертв", — сказал Ахмет Акин, мэр города Баликесир, в эфире канала HaberTurk.

Напомним, 30 июля произошло землетрясение на Камчатке. Южная часть полуострова сдвинулась на два метра от материковой России, похожие последствия были после разрушительного землетрясения 2011 года в японском Тохоку.

Фокус также писал, что в конце июня в результате землетрясения в Турции погибла 14-летняя девочка, около 70 человек пострадали. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Мармарисе.