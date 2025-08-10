У Туреччині стався сильний землетрус: зруйновано десяток будівель, є постраждалі

У північно-західній Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1, епіцентр якого був у районі Синдирги провінції Балікесір. Поштовхи призвели до руйнування будівель, травмування людей та проведення рятувальних операцій.

У неділю, 10 серпня, в північно-західній провінції Балікесір стався землетрус магнітудою 6,1, повідомили місцеві чиновники. Внаслідок поштовхів зруйновано близько десяти будівель, принаймні одна людина опинилася під завалами, пише AP.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в районі Синдирги. Сейсмічну активність відчули навіть у Стамбулі, що за 200 кілометрів на північ, у місті з населенням понад 16 мільйонів людей.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая розповів телеканалу NTV, що з-під завалів у Синдирги врятували п’ятьох людей, серед яких була літня жінка. Рятувальники продовжують пошуки ще однієї людини, яка залишається під руїнами.

За словами мера Синдирги Серкана Сака, кілька житлових будинків обвалилися й у сусідньому селі Гьольджюк, там також впав мінарет мечеті.

Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу повідомив у соцмережі X, що четверо постраждалих перебувають у лікарні, і жоден з них не має загрози для життя.

"Сподіваємося пройти через це без жертв", — сказав Ахмет Акин, мер міста Балікесір, в ефірі каналу HaberTurk.

Нагадаємо, 30 липня стався землетрус на Камчатці. Південна частина півострова зсунулася на два метри від материкової Росії, схожі наслідки були після руйнівного землетрусу 2011 року в японському Тохоку.

Фокус також писав, що в кінці червня внаслідок землетрусу у Туреччині загинула 14-річна дівчинка, близько 70 осіб постраждали. Землетрус магнітудою 5,8 стався у Мармарисі.