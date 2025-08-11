Тонул всю ночь: буксир "Капитан Ушаков" окончательно ушел на дно (фото, видео)

Буксир начал крениться вечером 8 августа, 9-го он упал на бок. Произошло это из-за ремонтных работ. Теперь затопление буксира, спущенного на воду три года назад, стало уголовным делом.

Следственный комитет на транспорте в Петербурге, Россия, возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время ремонта буксира "Капитан Ушаков", который утонул окончательно в ночь на 11 августа прямо у причала на реке Неве, пишет росСМИ "Фонтанка".

Буксир "Капитан Ушаков" утонул окончательно

Ущерб составил более миллиона рублей. Дело возбуждено по факту, о подозреваемых пока не сообщается. В настоящий момент судно легло на грунт правым бортом, не смотря на то, что его "спасали всю ночь".

"Капитан Ушаков" принадлежит Ярославскому судостроительному заводу. На Балтийском он проходил ремонт, был пришвартован в Большой Невке.

Что известно о затоплении буксира "Капитан Ушаков"

В пресс-службе Балтийского завода уточнили, что Ярославский судостроительный завод арендует причал для достройки судна. Работы проводили ярославские судостроители.

Буксир проекта 23470 "Капитан Ушаков" начал крениться вечером 8 августа, 9-го он упал на бок. Произошло это из-за ремонтных работ. Никто не пострадал. В СК уточнили, что затопило помещение вспомогательных механизмов.

Ночная "борьба за судно" Фото: Фонтанка

"Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен", — рассказал начальник отдела связей с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев.

Буксир проекта 23470 "Капитан Ушаков" спустили на воду на Ярославском судоремонтном заводе 14 июня 2022 года. После перехода в Санкт-Петербург судно достраивалось на территории Балтийского завода.

Морские буксиры проекта 23470 предназначены для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; проводки судов в акватории портов и постановки к причалу; выполнения эскортных операций в море; тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего на воде топлива; снятия с мели кораблей и судов.

На корме буксира расположена вертолетная площадка.

В ночь на 11 августа буксир "Капитан Ушаков" утонул Фото: Фонтанка

Длина судна — 69,75 м, ширина — 15,0 м, осадка наибольшая — 5,2 м, водоизмещение — 3200 т. Автономность по запасам провизии — 30 суток, дальность плавания при скорости 14 уз. — 3000 морских миль. Район плавания — неограниченный.

Напомним, ранее в России на дно пошло научно-исследовательское судно "Ашамба" проекта БПМ-74. Предварительно причиной происшествия стало обледенение.

А в украинских ВМС рассказали, почему корабли РФ тонут и без атак морских дронов.