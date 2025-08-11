Тонув усю ніч: буксир "Капітан Ушаков" остаточно пішов на дно (фото, відео)

Буксир почав кренитися ввечері 8 серпня, 9-го він упав на бік. Сталося це через ремонтні роботи. Тепер затоплення буксира, спущеного на воду три роки тому, стало кримінальною справою.

Слідчий комітет на транспорті в Петербурзі, Росія, порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки під час ремонту буксира "Капітан Ушаков", який остаточно потонув у ніч на 11 серпня просто біля причалу на річці Неві, пише росЗМІ "Фонтанка".

Буксир "Капітан Ушаков" потонув остаточно

Збиток становив понад мільйон рублів. Справу порушено за фактом, про підозрюваних поки не повідомляють. Наразі судно лягло на ґрунт правим бортом, незважаючи на те, що його "рятували всю ніч".

"Капітан Ушаков" належить Ярославському суднобудівному заводу. На Балтійському він проходив ремонт, був пришвартований у Великій Невці.

Що відомо про затоплення буксира "Капітан Ушаков"

У пресслужбі Балтійського заводу уточнили, що Ярославський суднобудівний завод орендує причал для добудови судна. Роботи проводили ярославські суднобудівники.

Буксир проєкту 23470 "Капітан Ушаков" почав кренитися ввечері 8 серпня, 9-го він упав на бік. Сталося це через ремонтні роботи. Ніхто не постраждав. У СК уточнили, що затопило приміщення допоміжних механізмів.

Нічна "боротьба за судно" Фото: Фонтанка

"Всю ніч тривала боротьба за судно. Працівники Балтійського заводу допомагали колегам зупинити крен", — розповів начальник відділу зв'язків із громадськістю Балтійського заводу Олександр Лебедєв.

Буксир проєкту 23470 "Капітан Ушаков" спустили на воду на Ярославському судноремонтному заводі 14 червня 2022 року. Після переходу в Санкт-Петербург судно добудовували на території Балтійського заводу.

Морські буксири проєкту 23470 призначені для виконання морських буксирувань суден, плавучих об'єктів і споруд у льодах і на чистій воді; проводки суден в акваторії портів і постановки до причалу; виконання ескортних операцій у морі; гасіння пожеж на плавучих і берегових об'єктах, а також для гасіння палива, яке горить на воді; зняття з мілини кораблів і суден.

На кормі буксира розташований вертолітний майданчик.

У ніч на 11 серпня буксир "Капітан Ушаков" потонув Фото: Фонтанка

Довжина судна — 69,75 м, ширина — 15,0 м, осадка найбільша — 5,2 м, водотоннажність — 3200 т. Автономність за запасами провізії — 30 діб, дальність плавання за швидкості 14 вуз. — 3000 морських миль. Район плавання — необмежений.

Нагадаємо, раніше в Росії на дно пішло науково-дослідне судно "Ашамба" проєкту БПМ-74. Попередньо причиною події стало обмерзання.

А в українських ВМС розповіли, чому кораблі РФ тонуть і без атак морських дронів.