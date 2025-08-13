Путин консультировался у Ким Чен Ына накануне саммита с Трампом

Что кремлевскому лидеру посоветовал северокорейский диктатор – неизвестно. Сам Ким Чен Ын в прошлом встречался с Дональдом Трампом и договаривался об постепенном отказе от ядерного оружия, но после встречи в демилитаризованной зоне в КНДР ядерного оружия стало только больше.

Президент России Владимир Путин готовится к полету на Аляску на встречу с Дональдом Трампом и обзванивает союзников в преддверии намеченного на 15 августа саммита. В Кремле сообщили, что он общался с Ким Чен Ыном.

Сообщается, что Путин поблагодарил коллегу за "поддержку в ходе освобождения территории Курской области", отметил "мужество и героизм воинов КНДР". И поделился с Ким Чен Ыном "информацией в контексте предстоящих переговоров с Трампом".

В пресс-службе Кремля напомнили, что с июня 2024 года между Москвой и Пхеньяном заключен договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Государственные СМИ КНДР тоже сообщили о звонке Путина Ким Чен Ыну, который прошел в "теплой товарищеской атмосфере".

Но при этом не сообщалось отдельно, что они обсуждали саммит на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. Отмечается только, что Путин и Ким "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес".

А потом Ким Чен Ын твердо заверил, что КНДР "всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства".

Что он посоветовал Путину — неизвестно. Но Ким Чен Ын встречался с Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне в 2019 году. Это была уже третья встреча Трампа и Ким Чен Ына. Первый в истории саммит США и КНДР прошел в 2018 году в Сингапуре. Тогда Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Но в итоге КНДР от ядерного оружия не отказалась.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе Владимир Путин обзвонил лидеров Китая, Индии, ЮАР и Бразилии. Он также провел телефонные переговоры с президентами Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский будет в Берлине участвовать в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет на военной базе на Аляске. Причем американская сторона всеми силами пыталась этого избежать.

