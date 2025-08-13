Путін консультувався у Кім Чен Ина напередодні саміту з Трампом

Що кремлівському лідеру порадив північнокорейський диктатор — невідомо. Сам Кім Чен Ин у минулому зустрічався з Дональдом Трампом і домовлявся про поступову відмову від ядерної зброї, але після зустрічі в демілітаризованій зоні в КНДР ядерної зброї стало тільки більше.

Related video

Президент Росії Володимир Путін готується до польоту на Аляску на зустріч із Дональдом Трампом і обдзвонює союзників напередодні наміченого на 15 серпня саміту. У Кремлі повідомили, що він спілкувався з Кім Чен Ином.

Повідомляється, що Путін подякував колезі за "підтримку під час звільнення території Курської області", відзначив "мужність і героїзм воїнів КНДР". І поділився з Кім Чен Ином "інформацією в контексті майбутніх переговорів із Трампом".

У пресслужбі Кремля нагадали, що з червня 2024 року між Москвою і Пхеньяном укладено договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Державні ЗМІ КНДР теж повідомили про дзвінок Путіна Кім Чен Ину, який пройшов у "теплій товариській атмосфері".

Але при цьому не повідомлялося окремо, що вони обговорювали саміт на Алясці з президентом США Дональдом Трампом. Зазначається тільки, що Путін і Кім "обмінялися думками з питань, що становлять взаємний інтерес".

А потім Кім Чен Ин твердо запевнив, що КНДР "завжди залишатиметься вірною духу договору між КНДР і РФ, і надалі буде повністю підтримувати всі заходи російського керівництва".

Що він порадив Путіну — невідомо. Але Кім Чен Ин зустрічався з Дональдом Трампом у демілітаризованій зоні у 2019 році. Це була вже третя зустріч Трампа і Кім Чен Ина. Перший в історії саміт США і КНДР відбувся 2018 року в Сінгапурі. Тоді Трамп і Кім Чен Ин підписали спільний документ, у якому Пхеньян узяв на себе зобов'язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона. Але в підсумку КНДР від ядерної зброї не відмовилася.

Раніше стало відомо, що минулого тижня Володимир Путін обдзвонив лідерів Китаю, Індії, ПАР і Бразилії. Він також провів телефонні переговори з президентами Білорусі, Казахстану та Узбекистану.

Нагадаємо, 13 серпня президент України Володимир Зеленський братиме в Берліні участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше стало відомо, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться на військовій базі на Алясці. Причому американська сторона всіма силами намагалася цього уникнути.

І Фокус докладно писав, що собою являє військова база Елмендорф-Річардсон, де колись збирали військову техніку для ленд-лізу СРСР за часів Другої світової війни.