"Немыслимо": три сестры в возрасте 9-17 лет утонули в лодке, 65 пассажиров этого не заметили

Девушки вместе с семьей бежали из Ливии в поисках безопасности, но прямо в центре Средиземного море резиновая лодка начала тонуть. Трое несовершеннолетних беглянок погибли, еще один человек выпал за борт и считается пропавшим без вести.

Ночью на субботу спасатели на парусном судне NADIR эвакуировали 65 человек, которые находились на переполненной и затопленной резиновой лодке в центральной части Средиземного моря. Во время операции обнаружили тела трех погибших — сестер в возрасте 9, 11 и 17 лет. О трагическом инциденте 24 августа сообщили в немецкой гуманитарной организации RESQSHIP.

Вечером в пятницу на экстренную горячую линию, запущенную активистами с целью помощи людям в случае опасности при пересечении Средиземного моря, поступило сообщение о случае бедствия. Примерно в 1:00 ночи в море обнаружили резиновую лодку, которая накануне отплыла из города Зувара.

Уже через несколько часов лодка начала набирать все больше воды. Люди пытались ее вычерпывать, но усилия были тщетными — волны высотой до 1,5 метра неоднократно накрывали лодку. Многие сидели по колено в воде, среди пассажиров было много женщин, в том числе трое беременных, и дети, даже 7-месячный младенец.

"Когда мы эвакуировали людей по одному из резиновой лодки на NADIR, я вдруг услышала крики, и кто-то указал на воду внутри лодки. Стало понятно, что под поверхностью были тела", — рассказала координатор по коммуникациям на борту Барбара Сарторе.

Она объяснила, что другие беглецы даже не знали о трагической гибели девушек, ведь не видели их в темноте.

"Лодка была опасно переполнена, было темно как в аду, вода заливала лодку, люди паниковали. В том хаосе было невозможно увидеть, что три сестры, которые сидели в глубине лодки, уже утонули. Когда выжившие это поняли, это был настоящий кошмар", — рассказала Сарторе.

Медики пытались реанимировать девушек, но это не дало результата. Трое других членов их семьи, в том числе мать и брат, выжили. Беглецы рассказали, что еще один человек за несколько часов до спасения выпал за борт. Многие из них имели сильные химические ожоги из-за смеси морской воды и бензина внутри лодки.

В течение всей ночи экипаж NADIR ухаживал за выжившими, а пострадавших лечила медицинская команда на борту. На следующее утро родственникам девушек дали время, чтобы они могли попрощаться и оплакать их. Во второй половине дня итальянская береговая охрана эвакуировала 14 человек — тех, кто нуждался в медицинской помощи, и их близких. Позже, уже вечером, на остров доставили остальных, в том числе тела погибших.

"То, что произошло с тремя сестрами, невозможно представить, как и опасность, с которой сталкиваются люди, ищущие безопасности. Наши мысли с их родственниками, переживающими эту потерю и боль, которых можно было бы избежать. Необходимо срочно создать безопасные пути эвакуации, чтобы наконец положить конец смертям в Средиземном море", — подчеркнула член экипажа судна NADIR Катя Шницер.

Напомним, в середине мая Фокус сообщал о вспышке гражданской войны в Ливии после убийства лидера местного ополчения Абдула Гани аль-Кикли. На улицах появилась военная техника, была слышна стрельба.

Как известно, Ливия охвачена коррупцией и беспорядками с 2011 года, когда в результате восстания был свергнут и убит многолетний диктатор Муаммар Каддафи. С тех пор страна разделена между двумя администрациями, каждая из которых поддерживается вооруженными группировками и иностранными правительствами.