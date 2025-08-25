"Немислимо": три сестри віком 9-17 років потонули у човні, 65 пасажирів цього не помітили

Дівчата разом з сім'єю тікали з Лівії у пошуках безпеки, але просто в центрі Середземного море гумовий човен почав тонути. Троє неповнолітніх втікачок загинули, ще одна людина випала за борт і вважається зниклою безвісти.

Вночі на суюботу рятувальники на вітрильному судні NADIR евакуювали 65 осіб, які перебували на переповненому і затопленому гумовому човні в центральній частині Середземного моря. Під час операції виявили тіла трьох загиблих — сестер віком 9, 11 і 17 років. Про трагічний інцидент 24 серпня повідомили у німецькій гуманітарній організації RESQSHIP.

Ввечері у п'ятницю на екстрену гарячу лінію, запущену активістами з метою допомоги людям в разі небезпеки під час перетину Середземного моря, надійшло повідомлення про випадок лиха. Приблизно о 1:00 ночі у морі виявили гумовий човен, який напередодні відплив з міста Зувара.

Вже через кілька годин човен почав набирати все більше води. Люди намагалися її вичерпувати, але зусилля були марними — хвилі висотою до 1,5 метра неодноразово накривали човен. Багато хто сидів по коліна у воді, серед пасажирів було багато жінок, в тому числі троє вагітних, та діти, навіть 7-місячне немовля.

"Коли ми евакуювали людей по одному з гумового човна на NADIR, я раптом почула крики, і хтось вказав на воду всередині човна. Стало зрозуміло, що під поверхнею були тіла", — розповіла координаторка з комунікацій на борту Барбара Сарторе.

Вона пояснила, що інші втікачі навіть не знали про трагічну загибель дівчат, адже не бачили їх у темряві.

"Човен був небезпечно переповнений, було темно як у пеклі, вода заливала човен, люди панікували. У тому хаосі було неможливо побачити, що три сестри, які сиділи в глибині човна, вже потонули. Коли ті, що вижили, це зрозуміли, це було справжнє жахіття", — розповіла Сарторе.

Медики намагалися реанімувати дівчат, але це не дало результату. Троє інших членів їхньої сім'ї, в тому числі мати і брат, вижили. Втікачі розповіли, що ще одна людина за кілька годин до порятунку випала за борт. Багато з них мали сильні хімічні опіки через суміш морської води й бензину всередині човна.

Протягом усієї ночі екіпаж NADIR доглядав за тими, хто вижив, а постраждалих лікувала медична команда на борту. Наступного ранку родичам дівчат дали час, щоб вони могли попрощатися та оплакати їх. У другій половині дня італійська берегова охорона евакуювала 14 осіб — тих, хто потребував медичної допомоги, і їхніх близьких. Пізніше. вже ввечері, на острів доставили решту, в тому числі тіла загиблих.

"Те, що сталося з трьома сестрами, неможливо уявити, як і небезпеку, з якою стикаються люди, які шукають безпеки. Наші думки з їхніми родичами, які переживають цю втрату і біль, яких можна було б уникнути. Необхідно терміново створити безпечні шляхи евакуації, щоб нарешті покласти край смертям у Середземному морі", — наголосила член екіпажу судна NADIR Катя Шніцер.

Нагадаємо, у середині травня Фокус повідомляв про спалах громадянської війни у Лівії після вбивства лідера місцевого ополчення Абдула Гані аль-Кіклі. На вулицях з'явилася військова техніка, було чутно стрілянину.

Як відомо, Лівія охоплена корупцією і заворушеннями з 2011 року, коли в результаті повстання був повалений і вбитий багаторічний диктатор Муаммар Каддафі. З того часу країна розділена між двома адміністраціями, кожна з яких підтримується збройними угрупованнями та іноземними урядами.