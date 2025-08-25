Розовое чудо посреди пустыни: туристы нашли озеро невероятного цвета (фото)

Путешественники в Англии случайно наткнулись на водоем необычного цвета. Озеро стало розовым, и хотя сначала люди подозревали загрязнение, специалисты объяснили явление естественными причинами.

Первым удивительное озеро на побережье графства Кент, на острове Шеппи, заметил 61-летний Барри Найт, сообщает Daily Mail. Проходя по наводнозащитному барьеру, он наткнулся на водоем длиной около 65 метров, который светился ярко-розовым оттенком.

По словам господина Найта, сначала он решил, что его зрение обманывает. Турист признался, что увиденное не вызвало радости, а наоборот — беспокойство, ведь он подумал, что цвет может быть вызван загрязнением или химическими веществами. Он также отметил, что вода имела "неестественный, неприятный" запах, хотя не был уверен, не показалось ли это ему из-за яркого цвета.

Впоследствии ситуацию прокомментировало Агентство по охране окружающей среды Великобритании. Там подтвердили, что феномен не связан с химикатами, а является естественным.

"Это естественное явление, которое можно увидеть в озерах, особенно летом. Цвета вызваны природными водорослями или бактериями", — отметил представитель ведомства.

Чудодейственное озеро на побережье графства Кент, на острове Шеппи Фото: SWNS

Специалисты объясняют, что розовая окраска часто возникает из-за наличия микроводорослей Dunaliella salina. В условиях высокой солености и при интенсивном солнечном свете эти водоросли вырабатывают бета-каротин — пигмент красно-оранжевого цвета. Высокая концентрация таких микроорганизмов может быть вредной, поэтому людям и животным советуют избегать прямого контакта с водой.

Подобные явления случаются и в других странах мира. Например, розовое озеро Хиллиер в Западной Австралии десятилетиями привлекает исследователей и туристов. В Испании Салинас-де-Торревьеха меняют цвет под воздействием солнечного света на водоросли, а в Сенегале озеро Ретба имеет такую высокую концентрацию соли (около 40%), что местные жители добывают ее для собственных нужд. В Канаде водоем Дасти Роуз в Британской Колумбии приобретает розовый оттенок благодаря минералам и талой воде из ледников.

