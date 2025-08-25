Рожеве диво посеред пустелі: туристи знайшли озеро неймовірного кольору (фото)

Мандрівники в Англії випадково натрапили на водойму незвичного кольору. Озеро стало рожевим, і хоча спочатку люди підозрювали забруднення, фахівці пояснили явище природними причинами.

Першим дивовижне озеро на узбережжі графства Кент, на острові Шеппі, помітив 61-річний Баррі Найт, повідомляє Daily Mail. Проходячи повенезахисним бар’єром, він натрапив на водойму завдовжки близько 65 метрів, яка світилася яскраво-рожевим відтінком.

За словами пана Найта, спершу він вирішив, що його зір обманює. Турист зізнався, що побачене не викликало радості, а навпаки — занепокоєння, адже він подумав, що колір може бути спричинений забрудненням або хімічними речовинами. Він також зазначив, що вода мала "неприродний, неприємний" запах, хоча не був упевнений, чи це не здалося йому через яскравий колір.

Згодом ситуацію прокоментувало Агентство з охорони навколишнього середовища Великої Британії. Там підтвердили, що феномен не пов’язаний із хімікатами, а є природним.

"Це природне явище, яке можна побачити в озерах, особливо влітку. Кольори спричинені природними водоростями або бактеріями", – зазначив речник відомства.

Дивовижне озеро на узбережжі графства Кент, на острові Шеппі Фото: SWNS

Фахівці пояснюють, що рожеве забарвлення часто виникає через наявність мікроводоростей Dunaliella salina. В умовах високої солоності та при інтенсивному сонячному світлі ці водорості виробляють бета-каротин — пігмент червоно-оранжевого кольору. Висока концентрація таких мікроорганізмів може бути шкідливою, тому людям і тваринам радять уникати прямого контакту з водою.

Подібні явища трапляються й в інших країнах світу. Наприклад, рожеве озеро Хіллієр у Західній Австралії десятиліттями приваблює дослідників і туристів. В Іспанії Салінас-де-Торрев’єха змінюють колір під впливом сонячного світла на водорості, а у Сенегалі озеро Ретба має таку високу концентрацію солі (близько 40%), що місцеві мешканці видобувають її для власних потреб. У Канаді водойма Дасті Роуз у Британській Колумбії набуває рожевого відтінку завдяки мінералам і талій воді з льодовиків.

