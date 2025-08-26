Нашли уборщики: шведский чиновник потерял в аэропорту секретные документы при вступлении в НАТО, — СМИ

Вступление Швеции в Североатлантический альянс в ноябре 2022 года происходило максимально засекречено. Однако случайный инцидент, когда один из высокопоставленных чиновников шведского правительства потерял в аэропорту папку, в которой содержались секретные документы, мог серьезно повлиять на события.

Ульф Кристерссон отправился в Турцию на встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако в аэропорту один из сотрудников правительства потерял папку с документами, часть из которых была засекречена как дипломатическая тайна. Об этом рассказало издание Dagens Nyheter.

Отмечается, что работа по вступлению страны в НАТО в ноябре 2022 была настолько засекреченной, что о встрече Кристерссона с Эрдоганом знал лишь узкий круг лиц. Только несколько человек имели доступ к данным о переговорах в частности с Турцией, которая блокировала заявку на вступление в альянс.

Шведский премьер-министр намеревался узнать у турецкого президента, каким образом Швеция может получить согласие Турции на вступление страны в НАТО. Однако выяснилось, что во время этой поездки один из чиновников потерял папку в аэропорту Арланда, которая содержала частично засекреченные документы. Он оставил ее там, потому что, вероятно, просто забыл.

Впоследствии на эту папку наткнулись работники аэропорта.

"Было выяснено, что папка не содержала информации, подпадающей под классификацию безопасности. Поэтому оценка ущерба не проводилась, и об инциденте не сообщали в Службу безопасности", — так прокомментировали инцидент в шведском правительстве.

Журналисты выяснили, что в папке были частично засекречены документы. В частности часть документации была засекречена как "дипломатическая тайна". Раскрытие содержимого официальных бумаг могло бы серьезно повлиять на отношения Швеции с другими странами, пишет издание.

Имени чиновника, который потерял папку, правительство и СМИ не раскрывают.

