Знайшли прибиральники: шведський урядовець загубив у аеропорту секретні документи під час вступу до НАТО, — ЗМІ

Вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу у листопаді 2022 року відбувався максимально засекречено. Однак випадковий інцидент, коли один з високопосадовців шведського уряду загубив у аеропорту теку, у якій містилися секретні документи, міг серйозно вплинути на події.

Ульф Крістерссон відправився до Туреччини на зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, однак в аеропорту один зі співробітників уряду загубив теку з документами, частина з яких була засекречена як дипломатична таємниця. Про це розповіло видання Dagens Nyheter.

Зазначається, що робота щодо вступу країни до НАТО у листопаді 2022 була настільки засекреченою, що про зустріч Крістерссона з Ердоганом знало лише вузьке коло осіб. Тільки кілька людей мали доступ до даних про переговори зокрема з Туреччиною, яка блокувала заявку на вступ до альянсу.

Шведський прем'єр-міністр мав намір дізнатися у турецького президента, у який спосіб Швеція може отримати погодження Туреччини на вступ країни до НАТО. Однак з'ясувалося, що під час цієї поїздки один із посадовців загубив теку у аеропорту Арланда, яка містила частково засекречені документи. Він залишив її там, бо, ймовірно, просто забув.

Згодом на цю теку натрапили працівники аеропорту.

"Було з'ясовано, що тека не містила інформації, що підпадає під класифікацію безпеки. Тому оцінювання збитків не проводилося, і про інцидент не повідомляли у Службу безпеки", — так прокоментували інцидент у шведському уряді.

Журналісти натомість з'ясували, що у теці були частково засекречені документи. Зокрема частина документації була засекречена як "дипломатична таємниця". Розкриття вмісту офіційних паперів могло б серйозно вплинути на стосунки Швеції з іншими країнами, пише видання.

Імені посадовця, який загубив теку, уряд та ЗМІ не розкривають.

