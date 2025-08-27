Второй раз за сутки: юг России всколыхнуло сильное землетрясение (фото, видео)

Поздно вечером 26 августа юг России, Республику Дагестан, всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Более тысячи человек вышли на улицы столицы республики, Махачкалы, опасаясь разрушений и повторных колебаний.

Землетрясение ощущалось по всей территории Республики Дагестан, а также в окружающих регионах. Об этом сообщили российские медиа.

Сильные подземные толчки дошли и до соседних регионов: в Пятигорске, Кисловодске и Астрахани жители почувствовали колебания. Также землетрясение почувствовали жители некоторых районов Азербайджана и в грузинском Тбилиси.

Российские Telegram-каналы также распространили кадры с места событий.

Информации о разрушениях, жертвах или пострадавших в результате землетрясения в Дагестане на момент публикации не поступало. Местные оперативные службы проверяют ситуацию в регионе.

Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в Каспийском море, в 28 километрах к востоку от Избербаша и на глубине 10 километров. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В Дагестане второе землетрясение за сутки

Утром 26 августа российские СМИ сообщали, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Карабудахкентском районе Дагестана. Отмечалось, что сила землетрясения достигла 3,4 балла класса 9. Подземные толчки российские сейсмологи зафиксировали на глубине 2 километров.

Землетрясение произошло неподалеку от аэропорта "Махачкала" в Карабудахкентском районе республики, а также вблизи города Каспийска. Однако подземные колебания на поверхности земли не ощущались, подчеркнули российские медиа.

Напомним, 20 августа издание Protothema сообщило, как оползень произошел через полгода после землетрясения случился на популярном курорте Санторини.

Также 10 августа агентство AP информировало о мощном землетрясении, которое всколыхнуло Турцию. В результате подземных колебаний были разрушены десятки зданий и были пострадавшие.

5 августа российские эксперты филиала геофизической службы РАН сообщали, что из-за сильного землетрясения Камчатка "поплыла" на юго-восток.