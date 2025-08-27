Вдруге за добу: південь Росії сколихнув сильний землетрус (фото, відео)

Пізно увечері 26 серпня південь Росії, Республіку Дагестан, сколихнув землетрус магнітудою 5,9 бала. Понад тисяча людей вийшли на вулиці столиці республіки, Махачкали, побоюючись руйнувань та повторних коливань.

Землетрус відчувався по всій території Республіки Дагестан, а також у навколишніх регіонах. Про це повідомили російські медіа.

Сильні підземні поштовхи дійшли і до сусідніх регіонів: у П'ятигорську, Кисловодську та Астрахані мешканці відчули коливання. Також землетрус відчули мешканці деяких районів Азербайджану та у грузинському Тбілісі.

Російські Telegram-канали також поширили кадри з місця подій.

Інформації про руйнування, жертв чи постраждалих внаслідок землетрусу у Дагестані на момент публікації не надходило. Місцеві оперативні служби перевіряють ситуацію у регіоні.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу було зафіксовано у Каспійському морі, за 28 кілометрів на схід від Ізбербашу та на глибині 10 кілометрів. Про це свідчать дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

У Дагестані другий землетрус упродовж доби

Вранці 26 серпня російські ЗМІ повідомляли, що сейсмологи зафіксували підземні поштовхи у Карабудахкентському районі Дагестану. Зазначалося, що сила землетрусу сягнула 3,4 бала класу 9. Підземні поштовхи російські сейсмологи зафіксували на глибині 2 кілометрів.

Землетрус трапився неподалік від аеропорту "Махачкала" у Карабудахкентському районі республіки, а також поблизу міста Каспійська. Однак підземні коливання на поверхні землі не відчувалися, наголосили російські медіа.

