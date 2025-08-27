Отвлекают внимание и "давят": россияне пытаются повлиять на расследование по делу "Северных потоков"

Россиян призывают перестать вмешиваться в расследование дела по "Северным потокам": Франция утверждает, что россияне пытаются отвлечь внимание от собственных действий, в частности ударов по украинской инфраструктуре. Также россияне "оказывают давление" на следствие.

Российские действия лишь подтверждают единственную цель — продолжать агрессию в отношении Украины. Такое заявление представительница Франции произнесла на заседании Совета Безопасности ООН, которое созвали для обсуждения расследования дела о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сообщает агентство Укрінформ.

Представительница Франции в частности заявила, что Россия пытается оказать давление на немецких следователей по делу.

"Много раз Россия пытается оказать давление на немецких следователей, и это недопустимо", — подчеркнула она.

Чиновница также добавила, что международные судебные органы независимы, а их расследования соответствуют принципам верховенства права.

В то же время заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на Совете безопасности объявил, что Германия, Дания и Швеция якобы "отказали России в сотрудничестве" по расследованию взрывов на "Северных потоках", как передает российское медиа "Известия".

"В итоге было потеряно ценное время, а работа датских и шведских следователей завершилась так, как мы и предполагали: им понадобилось полтора года, чтобы сделать один единственный вывод — газопровод "Северный поток" действительно был взорван, а кем и каким образом — определить они не могут", — заявил Полянский.

Также россияне призвали международных расследователей "не пытаться скрывать правду" относительно взрывов на "Северных потоках". Полянский отметил, что без прогресса в расследовании подобные случаи могут случиться в других частях мира.

Зато французские представители во время заседания Совета Безопасности ООН обратили внимание, что сейчас ФНР продолжает следствие, включая задержание одного из подозреваемых по делу, тогда как Швеция и Дания завершили свои расследования в феврале 2024 года.

Напомним, 23 августа издание Tagesschau сообщило, что "Северные потоки" взорвали как минимум четырьмя бомбами весом до 27 килограммов.

22 августа медиа Corriere di Bologna информировало, что украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в том, что он был одним из координаторов подрыва "Северных потоков", отказался от экстрадиции.