Відвертають увагу і "тиснуть": росіяни намагаються вплинути на розслідування у справі "Північних потоків"

Росіян закликають перестати втручатися у розслідування справи щодо "Північних потоків": Франція стверджує, що росіяни намагаються відвернути увагу від власних дій, зокрема ударів по українській інфраструктурі. Також росіяни "чинять тиск" на слідство.

Російські дії лише підтверджують єдину мету — продовжувати агресію щодо України. Таку заяву представниця Франції виголосила на засіданні Ради Безпеки ООН, яке скликали щодо обговорення розслідування справи про вибухи на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", повідомляє агентство Укрінформ.

Представниця Франції зокрема заявила, що Росія намагається чинити тиск на німецьких слідчих у справі.

"Багато разів Росія намагається чинити тиск на німецьких слідчих, і це неприпустимо", — наголосила вона.

Посадовиця також додала, що міжнародні судові органи незалежні, а їхні розслідування відповідають принципам верховенства права.

Водночас заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський на Раді безпеки оголосив, що Німеччина, Данія та Швеція нібито "відмовили Росії у співпраці" щодо розслідування вибухів на "Північних потоках", як передає російське медіа "Известия".

"У підсумку було втрачено цінний час, а робота данських і шведських слідчих завершилася так, як ми і передбачали: їм знадобилося півтора року, щоб зробити один єдиний висновок — газопровід "Північний потік" справді був підірваний, а ким і у який спосіб — визначити вони не можуть", — заявив Полянський.

Також росіяни закликали міжнародних розслідувачів "не намагатися приховувати правду" щодо вибухів на "Північних потоках". Полянський зазначив, що без прогресу у розслідуванні подібні випадки можуть трапитися в інших частинах світу.

Натомість французькі представники під час засідання Ради Безпеки ООН звернули увагу, що наразі ФНР продовжує слідство, включно із затриманням одного з підозрюваних у справі, тоді як Швеція та Данія завершили свої розслідування у лютому 2024 року.

Нагадаємо, 23 серпня видання Tagesschau повідомило, що "Північні потоки" підірвали як мінімум чотирма бомбами вагою до 27 кілограмів.

22 серпня медіа Corriere di Bologna інформувало, що українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у тому, що він був одним із координаторів підриву "Північних потоків", відмовився від екстрадиції.