"Перепутал самолет": в Польше обнаружили новые детали об обстоятельствах крушения истребителя F-16

В Польше раскрыли новые подробности относительно обстоятельств падения самолета F-16 28 августа. Записи демонстрируют, что авиадиспетчер якобы перепутал самолет и передал пилотам ложную информацию, из-за чего могла случиться трагедия.

В субботу, 30 августа, польский телеканал TVN24 обнародовал радиозаписи из якобы аэропорта в Радоме, где произошла авиакатастрофа. Об этом пишет издание RMF24.

На основе этих записей утверждалось, что во время последних репетиций перед авиашоу Radom Air Show истребитель, под управлением майора Мацея Краковяка, опасно близко приблизился к учебно-боевому самолету FA-50. Телеканал утверждает, что авиадиспетчер якобы перепутал самолеты, из-за чего пилоты получили не те данные.

Отмечается, что майор должен был начать свои демонстрационные тренировки в 19:13 часов, но из-за задержек ему пришлось оставаться в так называемой "зоне ожидания". Тогда диспетчер дал ему указание не превышать уровень полета 120 (около 12 тыс. футов, то есть 3,6 км). Лишь через несколько десятков секунд диспетчер осознал, что FA-50 приблизился на опасное расстояние.

Когда пилот уточнил у диспетчера, открыто ли воздушное пространство для него, ему сказали "да". Лишь через несколько минут авиадиспетчер понял, что ошибается.

Падение самолета F-16 в Польше: что говорит следствие

Представитель Окружной прокуратуры в Варшаве, прокурор Петр-Антони Скиба, отвергает такие предположения, которые высказывают в СМИ.

"Я не подтверждаю подлинность записей, опубликованных телеканалом TVN24. Они не происходят из материалов, изъятых в ходе производства", — отметил Скиба.

Правоохранители говорят, что эти радиозаписи мог создать искусственный интеллект.

В то же время 30 августа стало известно, что полиция изъяла личную камеру, которая принадлежала погибшему пилоту, сообщало издание RMF24. Правоохранители надеются, что она поможет им установить обстоятельства трагедии в Радоме.

Напомним, 28 августа представитель правительства Польши Адам Шлапка сообщил об авиакатастрофе в Радоме, в результате которой пилот не выжил.

29 августа издание RMF24 публиковало мнение авиаэкспертов, которые предполагали, что трагедия могла случиться из-за ошибки пилота.