"Переплутав літак": у Польщі виявили нові деталі про обставини аварії винищувача F-16

У Польщі розкрили нові подробиці щодо обставин падіння літака F-16 28 серпня. Записи демонструють, що авіадиспетчер нібито переплутав літак і передав пілотам неправдиву інформацію, через що могла трапитися трагедія.

У суботу, 30 серпня, польський телеканал TVN24 оприлюднив радіозаписи з нібито аеропорту у Радомі, де трапилася авіакатастрофа. Про це пише видання RMF24.

На основі цих записів стверджувалося, що під час останніх репетицій перед авіашоу Radom Air Show винищувач, під керуванням майора Мацея Краковяка, небезпечно близько наблизився до навчально-бойового літака FA-50. Телеканал стверджує, що авіадиспетчер нібито переплутав літаки, через що пілоти отримали не ті дані.

Зазначається, що майор мав розпочати свої демонстраційні тренування об 19:13 годині, але через затримки йому довелося залишатися в так званій "зоні очікування". Тоді диспетчер дав йому вказівку не перевищувати рівень польоту 120 (близько 12 тис. футів, тобто 3,6 км). Лише через кілька десятків секунд диспетчер усвідомив, що FA-50 наблизився на небезпечну відстань.

Коли пілот уточнив у диспетчера, чи відкритий повітряний простір для нього, йому сказали "так". Лише через кілька хвилин авіадиспетчер зрозумів, що помиляється.

Падіння літака F-16 у Польщі: що каже слідство

Речник Окружної прокуратури у Варшаві, прокурор Пьотр-Антоні Скіба, відкидає такі припущення, які висловлюють у ЗМІ.

"Я не підтверджую автентичність записів, опублікованих телеканалом TVN24. Вони не походять з матеріалів, вилучених у ході провадження", — зазначив Скіба.

Правоохоронці кажуть, що ці радіозаписи міг створити штучний інтелект.

Водночас 30 серпня стало відомо, що поліція вилучила особисту камеру, яка належала загиблому пілоту, повідомляло видання RMF24. Правоохоронці сподіваються, що вона допоможе їм встановити обставини трагедії у Радомі.

Нагадаємо, 28 серпня представник уряду Польщі Адам Шлапка повідомив про авіакатастрофу у Радомі, внаслідок якої пілот не вижив.

29 серпня видання RMF24 публікувало думку авіаекспертів, які припускали, що трагедія могла трапитися через помилку пілота.