Ким Чен Ын на встречу с Путиным привез собственный туалет и матрац (фото, видео)

Северокорейский диктатор очень серьезно относится к собственной безопасности, а особенно к тому, что частицы его ДНК могут оказаться даже в руках разведок дружественных стран.

Related video

Ким Чен Ын на парад в Пекин привез собственный матрац и специальных людей, которые занимались тем, что уничтожали все следы пребывания Кима на китайской земле, пишет Reuters.

Уже стало вирусным видео, тайком снятое российским журналистом, о том, как северокорейские сотрудники тщательно протерли предметы, к которым прикасался Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

После Кима тщательно протерли все, к чему он прикасался

Несмотря на видимость зарождающейся дружбы между Кимом и Путиным, опубликованные кадры, продемонстрировали чрезвычайные меры закрытого государства по сокрытию любых улик о состоянии здоровья Кима.

Фото: KCNA

После Ким Чен Ына в Пекине тщательно протерли все предметы Фото: KCNA

После переговоров в зале Ким и Путин отправились на чаепитие. На фото видно, что они сидят напротив друг друга и их разделяет стол.

Также выяснилось, что как и во время предыдущих зарубежных поездок, Ким Чен Ын привез их Пхеньяна собственный туалет в бронепоезде и даже собственный матрац.

Подобные меры являются стандартным протоколом со времен предшественника Ким Чен Ира, заявил Майкл Мэдден, эксперт по лидерству Северной Кореи из американского Центра Стимсона.

Ким Чен Ын встретился с Путиным в Пекине Фото: KCNA

"Специальный туалет и мусорные мешки с мусором, отходами и окурками нужны для того, чтобы иностранная разведка, даже дружественная, не смогла получить образец и провести его тестирование", — сказал Мэдден, объяснив, что так другие страны могли бы получить представление о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Так, в 2019 году после саммита в Ханое с президентом США Дональдом Трампом охранники Кима тщательно отмыли весь его гостиничный номер и вынесли оттуда кучу вещей и в том числе матрац.

Во время встречи Ким Чен Ына с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в 2018 году северокорейские охранники обрызгали стул и стол дезинфицирующим средством и протерли их перед тем, как Ким сел.

Впрочем убирают не только после встреч Кима, но и до них. На встрече с Путиным в 2023 году, его служба безопасности протерла его стул дезинфицирующим средством и тщательно проверила его безопасность, а один из охранников просканировал сиденье металлоискателем.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как лидер Северной Кореи тщательно оберегает свои биологические следы от кражи.

А тем временем оказалось, что Си Цзиньпин и Владимир Путин обсуждали в Пекине возможность дожить до 150 лет. Обоих очень интересовала трансплантация органов.

На параде в Пекине присутствовали лидеры 26 стран, а президент США Дональд Трамп уже сообщил, что тоже следил за парадом. Но был разочарован, что Си Цзиньпин не упомянул роль США в победе во Второй мировой войне.