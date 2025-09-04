Поддержите нас UA
Ким Чен Ын на встречу с Путиным привез собственный туалет и матрац (фото, видео)

ким чен ын и владимир путин
После Ким Чен Ына в Пекине тщательно протерли все предметы

Северокорейский диктатор очень серьезно относится к собственной безопасности, а особенно к тому, что частицы его ДНК могут оказаться даже в руках разведок дружественных стран.

Ким Чен Ын на парад в Пекин привез собственный матрац и специальных людей, которые занимались тем, что уничтожали все следы пребывания Кима на китайской земле, пишет Reuters.

Уже стало вирусным видео, тайком снятое российским журналистом, о том, как северокорейские сотрудники тщательно протерли предметы, к которым прикасался Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

После Кима тщательно протерли все, к чему он прикасался

Несмотря на видимость зарождающейся дружбы между Кимом и Путиным, опубликованные кадры, продемонстрировали чрезвычайные меры закрытого государства по сокрытию любых улик о состоянии здоровья Кима.

Фото: KCNA
ким чен ын путин пекин
После Ким Чен Ына в Пекине тщательно протерли все предметы
Фото: KCNA

После переговоров в зале Ким и Путин отправились на чаепитие. На фото видно, что они сидят напротив друг друга и их разделяет стол.

Также выяснилось, что как и во время предыдущих зарубежных поездок, Ким Чен Ын привез их Пхеньяна собственный туалет в бронепоезде и даже собственный матрац.

Подобные меры являются стандартным протоколом со времен предшественника Ким Чен Ира, заявил Майкл Мэдден, эксперт по лидерству Северной Кореи из американского Центра Стимсона.

ким чен ын путин пекин
Ким Чен Ын встретился с Путиным в Пекине
Фото: KCNA

"Специальный туалет и мусорные мешки с мусором, отходами и окурками нужны для того, чтобы иностранная разведка, даже дружественная, не смогла получить образец и провести его тестирование", — сказал Мэдден, объяснив, что так другие страны могли бы получить представление о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Так, в 2019 году после саммита в Ханое с президентом США Дональдом Трампом охранники Кима тщательно отмыли весь его гостиничный номер и вынесли оттуда кучу вещей и в том числе матрац.

Во время встречи Ким Чен Ына с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в 2018 году северокорейские охранники обрызгали стул и стол дезинфицирующим средством и протерли их перед тем, как Ким сел.

Впрочем убирают не только после встреч Кима, но и до них. На встрече с Путиным в 2023 году, его служба безопасности протерла его стул дезинфицирующим средством и тщательно проверила его безопасность, а один из охранников просканировал сиденье металлоискателем.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как лидер Северной Кореи тщательно оберегает свои биологические следы от кражи.

А тем временем оказалось, что Си Цзиньпин и Владимир Путин обсуждали в Пекине возможность дожить до 150 лет. Обоих очень интересовала трансплантация органов.

На параде в Пекине присутствовали лидеры 26 стран, а президент США Дональд Трамп уже сообщил, что тоже следил за парадом. Но был разочарован, что Си Цзиньпин не упомянул роль США в победе во Второй мировой войне.