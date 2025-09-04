Кім Чен Ин на зустріч із Путіним привіз власний туалет і матрац (фото, відео)

Північнокорейський диктатор дуже серйозно ставиться до власної безпеки, а особливо до того, що частинки його ДНК можуть опинитися навіть у руках розвідок дружніх країн.

Кім Чен Ин на парад у Пекін привіз власний матрац і спеціальних людей, які займалися тим, що знищували всі сліди перебування Кіма на китайській землі, пише Reuters.

Уже стало вірусним відео, потайки зняте російським журналістом, про те, як північнокорейські співробітники ретельно протерли предмети, яких торкався Кім Чен Ин на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні.

Після Кіма ретельно протерли все, до чого він торкався

Попри видимість дружби між Кімом і Путіним, що зароджується, опубліковані кадри продемонстрували надзвичайні заходи закритої держави щодо приховування будь-яких доказів про стан здоров'я Кіма.

Після переговорів у залі Кім і Путін вирушили на чаювання. На фото видно, що вони сидять навпроти один одного і їх розділяє стіл.

Також з'ясувалося, що як і під час попередніх зарубіжних поїздок, Кім Чен Ин привіз з Пхеньяна власний туалет у бронепоїзді та навіть власний матрац.

Подібні заходи є стандартним протоколом з часів попередника Кім Чен Іра, заявив Майкл Медден, експерт із лідерства Північної Кореї з американського Центру Стимсона.

"Спеціальний туалет і сміттєві мішки зі сміттям, відходами та недопалками потрібні для того, щоб іноземна розвідка, навіть дружня, не змогла отримати зразок і провести його тестування", — сказав Медден, пояснивши, що так інші країни могли б отримати уявлення про стан здоров'я Кім Чен Ина.

Так, 2019 року після саміту в Ханої з президентом США Дональдом Трампом охоронці Кіма ретельно відмили весь його готельний номер і винесли звідти купу речей і, зокрема, матрац.

Під час зустрічі Кім Чен Ина з тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у 2018 році північнокорейські охоронці окропили стілець і стіл дезінфекційним засобом і протерли їх перед тим, як Кім сів.

Утім прибирають не тільки після зустрічей Кіма, а й до них. На зустрічі з Путіним у 2023 році, його служба безпеки протерла його стілець дезінфекційним засобом і ретельно перевірила його безпеку, а один з охоронців просканував сидіння металошукачем.

