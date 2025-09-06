Немецкий политик предлагает вместо войск НАТО вернуть в Украину мужчин-беженцев

Лидер ХСС Маркус Зедер выступает против отправки в Украину немецких военных. Зато он считает уместным вернуть в Украину мужчин-беженцев, пригодных к службе.

Зедер, который возглавляет правительство федеральной земли Бавария, не ожидает окончания российско-украинской войны в ближайшее время, говорится в его интервью изданию Rheinische Post. Размещение войск НАТО в Украине политик считает вообще невозможным — мол, на это никогда не согласится Россия, да и Бундесвер пока "не готов к этому".

"О мире в ближайшей перспективе речь не идет. Поэтому вполне законно рассматривать возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы обеспечить безопасность в собственной стране", — заявил Маркус Зедер.

Также он настаивает на том, что в Германии доля трудоустроенных украинцев значительно ниже по сравнению с другими европейскими странами. "Это необходимо срочно изменить — и не только для новоприбывших украинцев", — подчеркнул Зедер.

Ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц тоже заявлял, что Германия не планирует отправлять в Украину собственные войска. По его словам, ситуация вряд ли изменится даже в случае достижения перемирия с РФ.

Также стало известно, что Германия выделила рекордные €355 млрд для сильнейшей армии Европы. Именно такой статус, по замыслу правительства Фридриха Мерца, должен приобрести немецкий Бундесвер. Средства должны пойти на боеприпасы, боевые машины, корабли и военно-морское оборудование, самолеты и ракеты и прочие военные нужды.

Еще Фокус сообщал, что Германия готовит новые правила для украинских беженцев. Согласно планам правительства, граждане Украины, которые прибудут в страну после 1 апреля 2026 года, будут получать на 100 евро меньше ежемесячного пособия, а доступ к медицинскому страхованию станет более ограниченным.