Німецький політик пропонує замість військ НАТО повернути до Україні чоловіків-біженців

Лідер ХСС Маркус Зьодер виступає проти відправлення до України німецьких військових. Натомість він вважає за доречне повернути до України чоловіків-біженців, придатних до служби.

Related video

Зьодер, який очолює уряд федеральної землі Баварія, не очікує закінчення російсько-української війни найближчим часом, йдеться у його інтерв’ю виданню Rheinische Post. Розміщення військ НАТО в Україні політик вважає взагалі неможливим – мовляв, на це ніколи не погодиться Росія, та і Бундесвер наразі «не готовий до цього».

"Про мир у найближчій перспективі не йдеться. Тому цілком законно розглядати можливість повернення працездатних українців на батьківщину, щоб забезпечити безпеку у власній країні", – заявив Маркус Зьодер.

Також він наполягає на тому, що у Німеччині частка працевлаштованих українців є значно нижчою у порівнянні з іншими європейськими країнами. «Це необхідно терміново змінити – і не лише для новоприбулих українців», – наголосив Зьодер.

Раніше федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц так само заявляв, що Німеччина не планує відправляти в Україну власні війська. За його словами, ситуація навряд чи зміниться навіть у разі досягнення перемир’я з РФ.

Також стало відомо, що Німеччина виділила рекордні €355 млрд для найсильнішої армії Європи. Саме такого статусу, за задумом уряду Фрідріха Мерца, має набути німецький Бундесвер. Кошти мають піти на боєприпаси, бойові машини, кораблі та військово-морське обладнання, літаки і ракети та решту військових потреб.

Ще Фокус повідомляв, що Німеччина готує нові правила для українських біженців. Згідно з планами уряду, громадяни України, які прибудуть до країни після 1 квітня 2026 року, отримуватимуть на 100 євро менше щомісячної допомоги, а доступ до медичного страхування стане більш обмеженим.