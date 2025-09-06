Поляки закончили протест на границе: чем они снова недовольны

Польские митингующие закончили блокирование движения на пункте пропуска "Медика-Шегини". Блокаду с обеда 6 сентября собирались держать до вечера.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Польская сторона сообщила о прекращении блокирования движения грузовикам протестующими и в 15.30 возобновлении оформления грузовиков в своем пункте пропуска", — заявил Демченко.

Поляки снова протестуют на границе

Польские фермеры в обед 6 сентября начали забастовку и заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Блокаду обещали держать до вечера.

В ГПС говорили, что блокировка затрагивает только грузовики, следующие на въезд в Украину. Легковые автомобили и автобусы могли проезжать без изменений. В один момент в очереди на выезд из Украины был зарегистрирован 681 грузовик, на въезд — около 100.

Сама акция поляков проходила в километре от пункта пропуска. Бастующие снова недовольны низкими закупочными ценами на зерно, а также ростом стоимости удобрений. Еще фермеры выступают против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур (экономический союз государств в Южной Америке).

Напомним, в начале января 2024 года правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной, однако это не остановило до конца забастовки поляков.

Также Фокус писал, что в первый день, когда вступило в силу постановление о разрешении на выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет, на пунктах пропуска собрались желающие воспользоваться этим.