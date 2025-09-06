Поляки закінчили протест на кордоні: чим вони знову незадоволені

Польські мітингувальники закінчили блокування руху на пункті пропуску "Медика-Шегині". Блокаду з обіду 6 вересня збиралися тримати до вечора.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

"Польська сторона повідомила про припинення блокування руху вантажівкам протестувальниками і о 15.30 відновлення оформлення вантажівок в своєму пункті пропуску", — заявив Демченко.

Поляки знову протестують на кордоні

Польські фермери в обіді 6 вересня розпочали страйк і заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Блокаду обіцяли тримати до вечора.

У ДПС казали, що блокування зачіпає лише вантажівки, що прямують на вʼїзд в Україну. Легкові автомобілі та автобуси могли проїздити без змін. В один момент у черзі на виїзд з України було зареєстровано 681 вантажівку, на в'їзд – близько 100.

Сама акція поляків відбувалася за кілометр від пункту пропуску. Страйкарі знову незадоволені низькими закупівельними цінами на зерно, а також зростанням вартості добрив. Ще фермери виступають проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур (економічний союз держав у Південній Америці).

Нагадаємо, на початку січня 2024 року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною, проте це не зупинило до кінця страйки поляків.

Також Фокус писав, що в перший день, коли набула чинності постанова про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 22 років, на пунктах пропуску зібралися охочі скористатися цим.﻿