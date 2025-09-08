Начаты испытания по трансплантации: еще один человек получил свиную почку

54-летнему жителю Нью-Гемпшира (штат на северо-востоке США) пересадили генетически модифицированную свиную почку. Операция состоялась в больнице Массачусетса, а состояние пациента медики оценивают как стабильное.

В США продолжаются клинические испытания ксенотрансплантации — пересадки органов от животных человеку. Как сообщает The Washington Post, 54-летнему мужчине пересадили почку свиньи, модифицированную для уменьшения риска отторжения. Операцию провели в больнице Массачусетса (Massachusetts General Hospital) в Бостоне.

Билл Стюарт, спортивный тренер из города Довер, рассказал, что сознательно согласился на участие в исследовании.

"Я хотел сделать вклад в науку", — сказал он.

По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо и возвращается к привычной жизни.

Медики напомнили, что это уже вторая подобная операция в Массачусетсе: ранее другому жителю штата, Тиму Эндрюсу, свиная почка позволила прожить без диализа более семи месяцев. Предыдущий рекорд выживания после ксенотрансплантации составлял 130 дней.

Опыт Стюарта и Эндрюса стал основой для одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), которое позволило компании eGenesis начать масштабное исследование эффективности пересадки свиных почек. В программе примут участие 30 пациентов в возрасте более 50 лет, находящихся на диализе и ожидающих человеческую почку.

"Мы сталкиваемся с серьезным дефицитом донорских органов", — пояснил нефролог Массачусетского госпиталя доктор Леонардо Риелла. По его словам, даже год без диализа перед трансплантацией человеческой почки станет огромным преимуществом для пациентов.

Сейчас более 100 тысяч американцев находятся в списке ожидания на трансплантацию, большинство из них нуждается в почке. Ежегодно тысячи людей умирают, так и не дождавшись донорского органа. В этих условиях ученые работают над генетической модификацией свиней, чтобы сделать их органы максимально совместимыми с человеческим организмом.

Ранее эксперименты включали пересадку сердец и почек тяжелобольным пациентам, однако эти попытки были кратковременными. В 2024 году в Алабаме пациентка прожила со свиной почкой 130 дней, но из-за отторжения орган пришлось удалить. Китайские ученые также объявляли об успехах в ксенотрансплантации, но предоставили немного деталей.

Напомним, первые попытки ксенотрансплантации в США осуществили в 2022-2023 годах, когда пациентам пересадили сердца свиньи. Тогда результаты были ограниченными во времени, но опыт стал основой для дальнейших испытаний.

