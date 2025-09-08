Розпочато випробування з трансплантації: ще один чоловік отримав свинячу нирку

54-річному жителю Нью-Гемпширу (штат на північному сході США) пересадили генетично модифіковану свинячу нирку. Операція відбулася в лікарні Массачусетсу, а стан пацієнта медики оцінюють як стабільний.

У США тривають клінічні випробування ксенотрансплантації – пересадки органів від тварин людині. Як повідомляє The Washington Post, 54-річному чоловікові пересадили нирку свині, модифіковану для зменшення ризику відторгнення. Операцію провели в лікарні Массачусетсу (Massachusetts General Hospital) у Бостоні.

Білл Стюарт, спортивний тренер із міста Довер, розповів, що свідомо погодився на участь у дослідженні.

"Я хотів зробити внесок у науку", – сказав він.

За словами лікарів, пацієнт почувається добре та повертається до звичного життя.

Медики нагадали, що це вже друга подібна операція в Массачусетсі: раніше іншому жителю штату, Тіму Ендрюсу, свиняча нирка дозволила прожити без діалізу понад сім місяців. Попередній рекорд виживання після ксенотрансплантації становив 130 днів.

Досвід Стюарта й Ендрюса став основою для схвалення Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA), яке дозволило компанії eGenesis розпочати масштабне дослідження ефективності пересадки свинячих нирок. У програмі візьмуть участь 30 пацієнтів віком понад 50 років, які перебувають на діалізі та очікують на людську нирку.

"Ми стикаємося з серйозним дефіцитом донорських органів", – пояснив нефролог Массачусетського госпіталю доктор Леонардо Ріелла. За його словами, навіть рік без діалізу перед трансплантацією людської нирки стане величезною перевагою для пацієнтів.

Нині понад 100 тисяч американців перебувають у списку очікування на трансплантацію, більшість із них потребує нирки. Щороку тисячі людей помирають, так і не дочекавшись донорського органу. У цих умовах вчені працюють над генетичною модифікацією свиней, щоб зробити їхні органи максимально сумісними з людським організмом.

Раніше експерименти включали пересадку сердець та нирок тяжкохворим пацієнтам, однак ці спроби були короткочасними. У 2024 році в Алабамі пацієнтка прожила зі свинячою ниркою 130 днів, але через відторгнення орган довелося видалити. Китайські науковці також оголошували про успіхи у ксенотрансплантації, але надали небагато деталей.

Нагадаємо, перші спроби ксенотрансплантації у США здійснили у 2022–2023 роках, коли пацієнтам пересадили серця свині. Тоді результати були обмеженими у часі, але досвід став підґрунтям для подальших випробувань.

