Первый брифинг: глава Минздрава Швеции упала в обморок в прямом эфире (видео)

Министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание на своей первой пресс-конференции. Чиновник предполагает, что у нее упал уровень сахара в крови.

Новая министр здравоохранения Швеции, представитель партии "Христианские демократы" Элизабет Ланн потеряла сознание на своей первой пресс-конференции. Об этом сообщило издание Svenska Dagbladet.

При разговоре с журналистами Ланн неожиданно упала прямо на пластиковый подиум, за которым cтояла. Трансляцию тут же прекратили, а другие присутствующие — премьер-министр Ульф Кристерссон, вице-премьер Эбба Буш и министр социальных дел Якоб Форсмед поспешили ей помочь.

К Элизабет Ланн подошли еще несколько человек, в том числе несколько полицейских

Через несколько минут Элизабет Ланн и другие министры кабинета снова вышли. Она улыбнулась и сказала, что чувствует себя хорошо.

"Сегодня не обычный вторник. Вот что может произойти, когда у вас падает уровень сахара в крови", — сказала она.

После того, как министры прокомментировали ситуацию, пресс-центр закрыли, а журналистов проводили в переговорную комнату на улице, дополняет издание Aftonbladet.

До инцидента Буш приветствовала назначение Ланн в правительстве — министр заняла пост после того, как 8 сентября ее предшественница Акко Анкарберг Йохансон ушла в отставку.

Ланн сразу указала на проблемы с большими очередями в полицию и неравным доступом к медицинской помощи по стране.

