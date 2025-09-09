Первый брифинг: глава Минздрава Швеции упала в обморок в прямом эфире (видео)
Министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание на своей первой пресс-конференции. Чиновник предполагает, что у нее упал уровень сахара в крови.
Новая министр здравоохранения Швеции, представитель партии "Христианские демократы" Элизабет Ланн потеряла сознание на своей первой пресс-конференции. Об этом сообщило издание Svenska Dagbladet.
При разговоре с журналистами Ланн неожиданно упала прямо на пластиковый подиум, за которым cтояла. Трансляцию тут же прекратили, а другие присутствующие — премьер-министр Ульф Кристерссон, вице-премьер Эбба Буш и министр социальных дел Якоб Форсмед поспешили ей помочь.
К Элизабет Ланн подошли еще несколько человек, в том числе несколько полицейских
Через несколько минут Элизабет Ланн и другие министры кабинета снова вышли. Она улыбнулась и сказала, что чувствует себя хорошо.
"Сегодня не обычный вторник. Вот что может произойти, когда у вас падает уровень сахара в крови", — сказала она.
После того, как министры прокомментировали ситуацию, пресс-центр закрыли, а журналистов проводили в переговорную комнату на улице, дополняет издание Aftonbladet.
До инцидента Буш приветствовала назначение Ланн в правительстве — министр заняла пост после того, как 8 сентября ее предшественница Акко Анкарберг Йохансон ушла в отставку.
Ланн сразу указала на проблемы с большими очередями в полицию и неравным доступом к медицинской помощи по стране.
Напомним, Швеция готова рассмотреть идею продажи Украине новейших истребителей JAS 39 Gripen E. Но это возможно только после завершения войны.
Фокус также писал о начале разработки в Швеции шестиметровой беспилотной субмарины. Ее главной задачей будет нахождение мин, разведка морского дна и выявление других угроз под водой.