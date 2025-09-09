Перший брифінг: очільниця МОЗ Швеції знепритомніла у прямому ефірі (відео)

Міністр охорони здоров'я Швеції Елізабет Ланн знепритомніла на своїй першій пресконференції. Чиновник припускає, що в неї впав рівень цукру в крові.

Related video

Нова міністерка охорони здоров'я Швеції, представниця партії "Християнські демократи" Елізабет Ланн знепритомніла на своїй першій пресконференції. Про це повідомило видання Svenska Dagbladet.

Під час розмови з журналістами Ланн несподівано впала прямо на пластиковий подіум, за яким стояла. Трансляцію одразу ж припинили, а інші присутні — прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, віцепрем'єр Ебба Буш і міністр соціальних справ Якоб Форсмед поспішили їй допомогти.

До Елізабет Ланн підійшли ще кілька людей, зокрема кілька поліцейських

Через кілька хвилин Елізабет Ланн та інші міністри кабінету знову вийшли. Вона посміхнулася і сказала, що почувається добре.

"Сьогодні не звичайний вівторок. Ось що може статися, коли у вас падає рівень цукру в крові", — сказала вона.

Після того, як міністри прокоментували ситуацію, пресцентр закрили, а журналістів проводили в переговорну кімнату на вулиці, доповнює видання Aftonbladet.

До інциденту Буш вітала призначення Ланн в уряді — міністерка обійняла посаду після того, як 8 вересня її попередниця Акко Анкарберг Йогансон пішла у відставку.

Ланн одразу вказала на проблеми з великими чергами в поліцію і нерівним доступом до медичної допомоги по країні.

Нагадаємо, Швеція готова розглянути ідею продажу Україні новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E. Але це можливо тільки після завершення війни.

Фокус також писав про початок розробки у Швеції шестиметрової безпілотної субмарини. Її головним завданням буде знаходження мін, розвідка морського дна і виявлення інших загроз під водою.