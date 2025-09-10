Российский пианист Денис Мацуев должен был выступать с концертом в столице Греции Афинах. Но организаторы решили "скорректировать" программу — и Мацуева из нее вычеркнули.

Концерт с участием Мацуева был запланирован на 21 ноября, передаёт Euronews. Там должны были исполнять музыку российского композитора Сергея Рахманинова. В конце концов Афинский государственный оркестр решил оставить Рахманинова, но вместо Мацуева пригласить другого исполнителя. Причем в сообщении об изменениях в программе концерта оркестр ссылался на "определенные международные события".

Стоит отметить, что Денис Мацуев всячески поддерживает главу Кремля Путина и даже находится с ним в дружеских отношениях. Он поддержал и полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, что в Лондоне люди протестовали против выступления певицы-путинистки Анны Нетребко. Причем среди протестующих были не только украинцы, но и англичане, возмущенные разрешением для Нетребко выступать в британской столице, — после того, как она поддерживала Путина и даже приезжала в оккупированный Россией Донецк.

Однако Нетребко все же выступила в Королевском оперном театре."Ее голос заглушает крики Украины", — высказался по этому поводу посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он также заявил, что выступление Нетребко в Лондоне является "предательством миллионов украинцев".

Также стало известно, что в июле этого года в Азербайджане отменили концерт Ани Лорак. Она ранее официально стала гражданкой РФ, и ее убрали из программы фестиваля в Баку вместе с другими российским исполнителями.