Вихваляє Путіна та агресію РФ: в Греції скасували концерт російського піаніста Мацуєва

Російський піаніст Денис Мацуєв мав виступати з концертом у столиці Греції Афінах. Але організатори вирішили "скоригувати" програму – і Мацуєва з неї викреслили.

Related video

Концерт за участі Мацуєва був запланований на 21 листопада, передає Euronews. Там мали виконувати музике російського композитора Сергія Рахманінова. Врешті-решт Афінський державний оркестр вирішив лишити Рахманінова, але замість Мацуєва запросити іншого виконавця. Причому у повідомленні про зміни у програмі концерту оркестр посилався на "певні міжнародні події".

Варто зазначити, що Денис Мацуєв всіляко підтримує очільника Кремля Путіна і навіть перебуває з ним в дружніх стосунках. Він підтримав і повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що у Лондоні люди протестували проти виступу співачки-путіністки Анни Нетребко. Причому серед протестувальників були не лише українці, а й англійці, обурені дозволом для Нетребко виступати у британській столиці, – після того, як вона підтримувала Путіна та навіть приїздила до окупованого Росію Донецька.

Проте Нетребко все ж таки виступила у Королівському оперному театрі. "Її голос заглушає крики України", – висловився з цього приводу посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він також заявив, що виступ Нетребко у Лондоні є "зрадою мільйонів українців".

Також стало відомо, що у липні цього року в Азербайджані скасували концерт Ані Лорак. Вона раніше офіційно стала громадянкою РФ, і її прибрали з програми фестивалю в Баку разом із іншими російським виконавцями.