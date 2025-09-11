Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал движение MAGA не поддерживать Украину. Он связал гибель американского блогера Чарли Кирка с теми, кто выступает за помощь Киеву.

Третий президент России, комментируя убийство Чарли Кирка, намекнул на новые подобные преступления. Соответствующее сообщение Дмитрий Медведев обнародовал в своем Х.

Российский экс-президент связал убийство американского блогера и активиста движения MAGA Чарли Кирка с Украиной. Он утверждает, что за подобными политическими нападениями стоят якобы сторонники Киева.

"Политические преступления и убийства в последнее время совершают различные леволиберальные подонки, которые поддерживают бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц", — написал Медведев.

Пост Медведева в сети Х Фото: Скриншот

По его словам, подобные случаи должны стать для американского общества сигналом пересмотреть поддержку Киева.

Напомним, как сообщал Фокус, в среду, в американском штате Юта, на политических дебатах стреляли во влиятельного праворадикального активиста Чарли Кирка. Соратника Дональда Трампа смертельно ранили в шею.

Справка: MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку великой снова") — политическое движение в США, возникшее вокруг президента США Дональда Трампа. Слоган впервые активно использовался во время его предвыборной кампании 2016 года и стал символом трампизма. Сторонники MAGA выступают за ограничение нелегальной миграции, протекционистскую экономическую политику, усиление внутренней безопасности и традиционные консервативные ценности. Движение имеет значительное влияние внутри Республиканской партии США и часто противопоставляет себя либеральным и демократическим силам.