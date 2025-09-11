Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв закликав рух MAGA не підтримувати Україну. Він пов’язав загибель американського блогера Чарлі Кірка з тими, хто виступає за допомогу Києву.

Третій президент Росії, коментуючи вбивство Чарлі Кірка, натякнув на нові подібні злочини. Відповідний допис Дмитро Медведєв оприлюднив у своєму Х.

Російський експрезидент пов’язав убивство американського блогера та активіста руху MAGA Чарлі Кірка з Україною. Він стверджує, що за подібними політичними нападами стоять нібито прихильники Києва.

"Політичні злочини та вбивства останнім часом скоюють різні ліволіберальні покидьки, які підтримують бандерівський Київ. Фіцо, Кірк. Хто наступний? Можливо, команді MAGA час усвідомити, що, підтримуючи Україну, вони підтримують убивць", – написав Медведєв.

Пост Медведєва у мережі Х Фото: Скриншот

За його словами, подібні випадки мають стати для американського суспільства сигналом переглянути підтримку Києва.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, у середу, в американському штаті Юта, на політичних дебатах стріляли у впливового праворадикального активіста Чарлі Кірка. Соратника Дональда Трампа смертельно поранили в шию.

Фокус також писав, що говорив соратник Трампа про Україну та війну з РФ.

Як повідомляв Фокус, правоохоронні структури США затримали підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка.

Довідка: MAGA (Make America Great Again — "Зробимо Америку великою знову") — політичний рух у США, що виник навколо президента США Дональда Трампа. Слоган вперше активно використовувався під час його передвиборчої кампанії 2016 року і став символом трампізму. Прихильники MAGA виступають за обмеження нелегальної міграції, протекціоністську економічну політику, посилення внутрішньої безпеки та традиційні консервативні цінності. Рух має значний вплив усередині Республіканської партії США та часто протиставляє себе ліберальним і демократичним силам.