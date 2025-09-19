В Польше внезапно исчезла несовершеннолетняя украинка: полиция просит о помощи (фото)

В польском городе Освенцим пропала 16-летняя Наталья Яскевич. Девушка последний раз выходила на связь с родными 17 сентября, днем и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Полиция объявила розыск.

Как сообщает in Poland, полиция обнародовала приметы девушки и обратилась за помощью в розыске к гражданам.

Приметы девушки:

Возраст: 16 лет.

Рост: 165 см.

Телосложение: стройное.

Глаза: голубые.

Волосы: темные, до плеч, с розовой челкой.

Особые приметы: носит очки.

Одежда: темная одежда (на момент исчезновения).

Полиция Освенцима призвала людей быть внимательными в общественных местах. Особое внимание просят обращать на молодых девушек, похожих по описанию.

Наталья Яскевич Фото: Скриншот

Любого, кто может помочь в поисках Натальи Яськевич, просят немедленно обращаться по телефонам: 47 83 26 280 — полиция Освенцимского уезда; 112 — номер экстренной помощи.

