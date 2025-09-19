У Польщі раптово зникла неповнолітня українка: поліція просить про допомогу (фото)
У польському місті Освенцим зникла 16-річна Наталія Яськевич. Дівчина востаннє виходила на зв’язок із рідними 17 вересня, вдень і відтоді її місцезнаходження невідоме. Поліція оголосила розшук.
Як повідомляє in Poland, поліція оприлюднила прикмети дівчини та звернулась за допомогою у розшуку до громадян.
Прикмети дівчини:
- Вік: 16 років.
- Зріст: 165 см.
- Статура: струнка.
- Очі: блакитні.
- Волосся: темне, до плечей, із рожевим чубчиком.
- Особливі прикмети: носить окуляри.
- Одяг: темний одяг (на момент зникнення).
Поліція Освенцима закликала людей бути уважними у громадських місцях. Особливу увагу просять звертати на молодих дівчат, схожих за описом.
Будь-кого, хто може допомогти у пошуках Наталії Яськевич, просять негайно звертатися за телефонами: 47 83 26 280 – поліція Освенцимського повіту; 112 – номер екстреної допомоги.
