У Польщі раптово зникла неповнолітня українка: поліція просить про допомогу (фото)

У польському місті Освенцим зникла 16-річна Наталія Яськевич. Дівчина востаннє виходила на зв’язок із рідними 17 вересня, вдень і відтоді її місцезнаходження невідоме. Поліція оголосила розшук.

Related video

Як повідомляє in Poland, поліція оприлюднила прикмети дівчини та звернулась за допомогою у розшуку до громадян.

Прикмети дівчини:

Вік: 16 років.

Зріст: 165 см.

Статура: струнка.

Очі: блакитні.

Волосся: темне, до плечей, із рожевим чубчиком.

Особливі прикмети: носить окуляри.

Одяг: темний одяг (на момент зникнення).

Поліція Освенцима закликала людей бути уважними у громадських місцях. Особливу увагу просять звертати на молодих дівчат, схожих за описом.

Наталія Яськевич Фото: Скриншот

Будь-кого, хто може допомогти у пошуках Наталії Яськевич, просять негайно звертатися за телефонами: 47 83 26 280 – поліція Освенцимського повіту; 112 – номер екстреної допомоги.

Як повідомляв Фокус, у США тривають пошуки 38-річної Ганни Ковріжних із Флориди, яка зникла ще на початку липня. Востаннє її бачили в окрузі Сан-Дієго, а за будь-які дані про її місцезнаходження оголошено винагороду в розмірі 1000 доларів.

Фокус також писав, що російського репера Тіматі оголосили в розшук.