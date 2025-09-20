Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала министру обороны Литвы "реализоваться в работе по специальности". Так она прокомментировала призывы о сбивании российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО.

"Специалист по психологии проявила компетентность в отношении собственных фобий", — приводят слова Захаровой российские Telegram-каналы. Также Захарова пожелала министру обороны Литвы Довиле Шакалене "реализоваться в работе по специальности", намекая на ее степень магистра юридической психологии.

Так в МИД РФ отреагировали на заявления руководительницы литовского оборонного ведомства по поводу нарушения российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии.

Напомним, ранее в Литве призвали сбивать российские самолеты над территориями стран НАТО. В частности, министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила, как Турция в 2015 году "показала пример" — а именно, сбила над собственной территорией российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Заявлению Довиле Шакалене предшествовало нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31, которые даже приблизились к эстонской столице Таллинну. Для перехвата были подняты итальянские F-35. Министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что это уже четвертый случай нарушения Россией эстонского воздушного пространства за 2025 год.

Что касается циничных заявлений МИД РФ, то недавно пресс-секретарь ведомства Захарова обвинила Зеленского в "убийстве украинцев на западные деньги". Она утверждала, что в Украине проходит экстренная мобилизация: мол, это понадобилось, потому что "на фронте не хватает бойцов".