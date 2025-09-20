"Най працює психологом": Захарова порадила литовській міністерці оборони змінити роботу

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова порадила міністру оборони Литви "реалізуватися у роботі за фахом". Так вона прокоментувала заклики щодо збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн НАТО.

"Спеціаліст з психології проявила компетентність щодо власних фобій", – наводять слова Захарової російськіTelegram-канали. Також Захарова побажала міністерці оборони Литви Довілє Шакалєнє "реалізуватися у роботі за фахом", натякаючи на її ступінь магістра юридичної психології.

Так у МЗС РФ відреагували на заяви очільниці литовського оборонного відомства з приводу порушення російськими винищувачами МіГ-31 повітряного простору Естонії.

Нагадаємо, раніше у Литві закликали збивати російські літаки над територіями країн НАТО. Зокрема, міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє нагадала, як Туреччина у 2015 році "показала приклад" – а саме, збила над власною територією російський Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Заяві Довілє Шакалєнє передувало порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31, які навіть наблизилися до естонської столиці Таллінна. Для перехоплення були підняті італійські F-35. Міністр закордонних справ Маргус Цахкна зауважив, що це вже четвертий випадок порушення Росією естонського повітряного простору за 2025 рік.

Щодо цинічних заяв МЗС РФ, то нещодавно речниця відомства Захарова звинуватила Зеленського у "вбивстві українців на західні гроші". Вона стверджувала, що в Україні проходить екстрена мобілізація: мовляв, це знадобилося, тому що "на фронті не вистачає бійців".