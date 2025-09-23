Трамп заявил, что парацетамол вызвает аутизм, но ученые это опровергают (видео)

Президент США Дональд Трамп призвал не принимать препарат Тайленол, главное действующее вещество в котором парацетамол, который в США называют ацетаминофен, во время беременности, потому что якобы именно он вызывает аутизм. Ранее его министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший закрыл ряд программ, которые изучали причины возникновения аутизма.

Президент США, выступая в Овальном кабинете Белого дома, несколько раз призвал не принимать Тайленол, а также заявил, что американским врачам в ближайшее время будет рекомендовано не назначать его пациенткам, Фокус разбирался, безопасно ли принимать Тайленол (или парацетамол) во время беременности.

Дональд Трамп заявил, что беременным женщинам не стоит принимать Тайленол

Трамп начал свою речь заявлением о том, что он всегда интересовался, почему возник аутизм и откуда он взялся, но теперь он и Роберт Кеннеди-младший, министр здравоохранения США, "понимают гораздо больше, чем многие из тех, кто изучал эту проблему", потому что исследователи якобы не доносили до общественности то, что знали. Трамп назвал несколько цифр, не сообщив, откуда они взялись, сообщив, что больше всего детей с диагнозом "аутизм" рождается в Калифорнии, и сделал вывод, что в этом виноват Тайленол.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уведомит врачей, что использование, скажем так, ацетаминофена, ацетаминофена, правильно? Во время беременности может быть связано с повышенным риском развития аутизма", — сообщил Трамп.

Трамп заявил, что Тайленол вызывает аутизм Фото: Соцсети

Он привел в пример общины амишей (консервативных протестантов, которые живут по Библии и в традициях 17 века) и Кубу, утверждая, что там люди "не принимают всякие таблетки" и не делают прививки и аутизма у них якобы нет.

"Принимать Тайленол нехорошо, ладно, я скажу это. Это нехорошо. По этой причине медики настоятельно рекомендуют женщинам ограничить употребление Тайленола во время беременности, если это не является необходимым по медицинским показаниям. Например, в случае крайне высокой температуры", — сказал Трамп во время брифинга в Белом доме вместе с министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим.

Когда ему сказали, что многолетние исследования показали, что именно Тайленол был и остается одним из самых безопасных обезболивающих средств, которые можно принимать во время беременности и это подтверждает Американский колледж акушеров и гинекологов, то президент США заявил, что факты "совершенно этого не подтверждают".

"Они борются за то, за что, по-моему, бороться не должны. Но дело в том, что в этом нет ничего плохого, кроме того, что матери придется, как я уже сказал, немного потерпеть. В этом нет ничего плохого", — сообщил Трамп.

Также он заявил, что прививки младенцам не следует делать сразу, а растягивать на несколько лет, сообщив, что Гепатит В передается "половым путем", а потому можно вакцинироваться от него и в 12 лет. Когда это опровергли, сказав, что можно заразиться и другим путем, например через иглы шприцов, Трамп все равно настоял на том, что следует ждать, пока "организм не окрепнет".

А министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший заявил, что "никогда" не видел 70-летний мужчин с аутизмом.

"Я никогда не видел подобного у людей моего возраста. Я никогда не видел случаев полноценного аутизма, а это значит глубокого аутизма. Бьется головой, спотыкается, ходит на цыпочках, не говорит, не ходит в туалет. Я никогда в жизни не видел такого 70-летнего мужчину. Такое можно увидеть только у детей. Это эпидемия", — сообщил Кеннеди.

Насколько безопасно прнинимать Тайленол во время беременности

Производитель Тайленола (который в других странах известен, как Парацетамол) Kenvue заявил, что его популярное обезболивающее средство безопасно, поскольку акции компании резко упали после сообщения о том, что министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший потенциально связывает аутизм с использованием этого препарата во время беременности.

Тайленол является одним из самых популярных жаропонижающих в США Фото: Соцсети

Врачи в США обычно рекомендуют беременным женщинам, нуждающимся в облегчении боли, принимать Тайленол или другую форму ацетаминофена вместо ибупрофена, который продается под названием Адвил.

Исследователи отметили, что ацетаминофен важен для лечения лихорадки, жара и болей у беременных, которые также могут нанести вред ребенку.

В заявлении Kenvue говорится: "Мы постоянно оцениваем научные данные и по-прежнему считаем, что нет причинно-следственной связи между применением ацетаминофена во время беременности и аутизмом".

Компания заявила, что ведущие медицинские организации пришли к единому мнению относительно безопасности ацетаминофена и его применения во время беременности.

В документе также говорится: "Мы рекомендуем будущим мамам проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем принимать какие-либо безрецептурные препараты, включая ацетаминофен".

Исследование, опубликованное в 2024 году в Журнале Американской медицинской ассоциации и охватившее 2,4 миллиона детей, родившихся в Швеции, не нашло никаких доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь.

Производителю Тайленола пришлось столкнуться с сотнями судебных исков, утверждающих, что препарат может вызывать аутизм, если матери принимают его во время беременности.

Однако в августе прошлого года американский судья отклонил все дела в федеральном суде, придя к выводу, что у экспертов-свидетелей не было научных доказательств в поддержку своих утверждений.

Руководитель клинической практики Кристофер Зан заявил агентству Reuters: "Нет четких доказательств, подтверждающих прямую связь между разумным применением ацетаминофена во время беременности и проблемами развития плода".

Исследования аутизма – что говорят ученые и Роберт Кеннеди

Ученые связывают рост заболеваемости аутизмом, по крайней мере, отчасти с повышением осведомленности и расширением определения этого расстройства. Исследователи также изучают факторы окружающей среды. Роберт Кеннеди-младший заявил, что выделит 50 миллионов долларов на исследования аутизма и причин его возникновения. Каждый грант рассчитан на два-три года исследований.

Он отстранил от должности чиновников здравоохранения, публично осудил исследования, не показывающие связи между вакцинами и аутизмом, и заявил, что "вмешательства" "почти наверняка" являются причиной роста заболеваемости аутизмом.

Роберт Кеннеди известен, как противник вакцин Фото: Getty Images

"Существует внутреннее противоречие: они планируют потратить 50 миллионов долларов в течение следующих двух-трех лет на инициативу (Autism Data Science), в то время как Кеннеди объявил, что у него уже есть ответы", — заявила доктор Хелен Тагер-Флусберг, директор Центра передового опыта исследований аутизма Бостонского университета.

Также Кеннеди заявлял, что причиной резкого роста заболеваемости является токсин из окружающей среды, и пообещал собрать "самых авторитетных ученых со всего мира", чтобы разгадать эту загадку.

"Ничего подобного раньше не делалось", — сказал он, но Эрин Маккэнлис, эпидемиолог Национального института охраны труда, которым руководит Кеннеди, посвятила около 20 лет изучению того, как воздействие химических веществ на рабочих местах влияет на вероятность рождения ребенка с аутизмом. В начале августа она завершала свою четвертую крупную работу по этой теме, когда Роберт Кеннеди ликвидировал все ее подразделение.

Генетические факторы составляют значительную часть случаев аутизма. Исследования, подобные тем, что проводила Маккэнлис и другие ученые, финансируемые государством, за последние два десятилетия, показали, что факторы окружающей среды также играют свою роль и могут сочетаться с генетикой. Несколько факторов могут даже сосуществовать у одного и того же человека.

Но Агентство по охране окружающей среды (EPA) также начало отменять гранты, в том числе грант Ребекки Шмидт, которая изучала защитный эффект фолиевой кислоты.

Между тем, обзор федеральных данных, проведенный ProPublica, показал, что более 40 миллионов долларов грантов, выделенных Национальными институтами здравоохранения на десятки исследовательских проектов, связанных с аутизмом, были отменены при Роберте Кеннеди.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

